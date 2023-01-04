阳康后总觉得疲惫？你不是一个人

来源：微信公号“壹读”

作者：闫梓萌

眼下，“率先”感染了冠病的网友们正渐渐痊愈，各地也开始复工。在这种情况下，许多阳康的网友突然发现自己“力不从心”了。

本来嗖嗖嗖就能干完的活，现在脑子反应不过来，身体素质也跟不上，稍微跑两步就喘，感觉自己每天都疲惫不已。

就是说，抗原已经阴了，为什么还总觉得疲惫？到底什么时候才能好？

怎么才算真正的痊愈

总觉得疲惫的一个可能原因是，你还没真的痊愈。

根据中国目前发布的冠病指导信息，感染后痊愈的“金标准”主要为：退烧3天以上、其他症状得以消失或明显好转、连续两天核酸检测阴性或Ct值≥35（Ct值指循环数阈值，这一指标常常用来测量患者的病毒含量及其传染性。Ct值越高，则代表病毒浓度越低），或者连续三天抗原测试结果为阴性；非轻型患者，则需要复查CT。

国外的相关指标亦与之类似。其中体温维持正常及其他症状（如咳嗽、疲乏、失去味觉等）消失或得以好转，为各国对冠病痊愈的共同定义。

如果你已经确定痊愈，但依然有咳嗽等情况，那这一般是身体在修复气管。

一个特殊的情况是，如果你长期感到极度疲劳，且伴有注意力难以集中、记忆力减退、突然站起时感到眩晕、头痛等，并且这种疲劳感不会因为睡眠等休息而缓解，那可以怀疑慢性疲劳综合征（CFS）。

慢性疲劳综合征可以由多种因素诱发。病毒感染，以及相关免疫系统的问题，都有可能导致疲乏感。心理因素与精神因素也是重要的诱因之一。

在上世纪，慢性疲劳综合征被认为是由于某种特定病毒引起，因此学界对它的命名也多种多样，比如“肌痛性脑脊髓炎”等，大多是以被怀疑为病因的病症或病毒命名。

直到20世纪80年代，美国发生大规模疾病爆发，大多数病人都经受着反复发作的疲劳感，并且往往伴有身体部位疼痛的症状，包括喉咙痛、头痛、肌痛和关节痛等。美国疾病控制与预防中心召集工作小组对其进行研究后，得出结论：

这并不是一种新出现的疾病，而是此前一直被认为只是由某一具体病毒引发，有着不同命名的慢性疲劳综合征。

在此之后，人们对慢性疲劳综合征有了新的认识，这一概念也得以普及。现在人们常说的“长新冠”“新冠后遗症”等症状就与慢性疲劳综合征类似。

目前对于慢性疲劳综合征并无有效的治疗方法，也无绝对的检测指标。中西医主要通过补充血清素，调理身体等方式来改善患者体质，从而减轻患者的疲惫感与其他不适。

怎么才能更快摆脱疲惫

在身体恢复期间，适当的营养补充，有利于冠病后不适症状的恢复。

在患病及康复期间，我们免疫系统的工作也需要大量能量，高碳水化合物食品，燕麦、面包、意大利面等都是不错的选择。同时，全脂酸奶、鸡蛋、坚果等高能量、高蛋白食品，也有助于身体的恢复。

注意，含咖啡因的食物要慎用。

冠状病毒进入到我们体内，主要需要通过ACE2受体。ACE2，也就是我们体内的血管紧张素转化酶2，主要表现在我们的肺、动脉、心脏等组织细胞的表面。而咖啡、奶茶等含有咖啡因的食品，容易对心脏造成负担，因此在患病期间及转阴后不久，都不建议食用含有咖啡因的食物。

在体育锻炼方面，专家建议静养1~2周，因为经历冠病感染后，人体的免疫系统会出现较明显的紊乱表现，大多数人的免疫紊乱期会持续1~2周，期间其他病毒、细菌容易趁虚而入。实在想运动的话，可以以轻度的有氧运动为主，比如走路等强度不大的运动，慢慢地恢复体力。不宜在刚痊愈后就用力过猛，毕竟身体还没有完全恢复之前的状态，操之过急对恢复不利。

不过，如果之前就有高强度运动的习惯，现在也觉得自己身体状况良好，也可以根据情况恢复运动，还是因人而异。之前被广泛讨论的“阳康后剧烈运动会诱发心肌炎”，目前也没有权威的研究数据佐证，大家不必过分担心，平时多留意自己的身体状况就好。

刻意感染不可取

有意思的是，最近网上除了吐槽感染冠病后各种不适的网友，还有人主张刻意、主动地去感染冠病，并且宣扬感染冠病后会令人皮肤变好、体重下降。

事实是，感染冠病不仅不会让你皮肤变好，可能还会让你患上皮肤病。冠病本身就有可能引起皮肤改变，比如手部和足部的冻疮样皮损，躯干和四肢的红斑红疹、荨麻疹等。另外，服用的退烧药、抗生素或一些中成药也有可能引起皮肤过敏。

而对于部分网友所说的“皮肤变好”，其实是因为你在感染期间乖乖多喝了水，由于吃不下饭而减少了辛辣油腻食物的摄入，以及发烧令你加速了新陈代谢。

所谓的体重下降，也主要是因为发烧时增加了基础代谢，并且食欲减退、喉咙不适令患者减少了营养摄入。而且这样的体重下降主要减去的不是脂肪，而是水分。康复后，随着大家身体状态与正常饮食的恢复，体重也很快就会随之恢复。

而且，都经历一大波病毒攻击，受了一茬罪了，那肯定是健康第一！

吃嘛嘛香，身体倍儿棒，才是最大的财富。