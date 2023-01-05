为获关注恶搞孩子，拍短视频不能这样坑娃

来源：人民日报

作者：吕京笏

让恐高的孩子站在玻璃栈道上，拍摄他们害怕露怯的窘态；用言语刺激孩子，分享他们情绪崩溃哇哇大哭的瞬间……近日，一些“萌娃搞笑视频”在部分短视频平台登上热搜。虽然这类视频容易吸引眼球，但采用消遣孩子的方式来赚取流量并不可取。如不少网友所言，这种做法“一点也不尊重孩子”。

分享亲子生活，博观众一笑，本没有什么不妥。不过为了获得关注、获取流量，有意挑动情绪、逗哭孩子，难免对孩子的身心健康造成危害。孩子正处于人格形成期，心灵相对脆弱，因为短视频拍摄产生痛苦记忆，不仅有可能发展为童年阴影，形成精神创伤，而且会影响到他们对自我的准确认知。而从短视频行业发展来看，恶搞儿童视频的传播，让不少观众引起不适，一定程度上破坏了短视频生态。其造成的负面效应，将给广大用户尤其是青少年用户带来消极影响。

保护未成年人合法权益，确保他们的个人隐私、身心健康不受侵犯，需要凝聚社会合力。父母是孩子的第一任老师。未成年人保护法明确规定了未成年人父母的监护职责，家庭教育促进法规定了父母承担实施家庭教育的主体责任。要强化对监护权的监督干预，依法纠偏“教而无方、教而不当”。对于不正确实施家庭教育侵害未成年人合法权益的，可根据情况予以训诫，可责令其接受家庭教育指导。与此同时，也要继续推动和完善家庭、学校、社会协同育人，提高未成年人父母或其他监护人的依法带娃意识，形成更多有地方特色、有群体适应性的家庭教育指导服务模式。家庭教育责任落实了，有助于未成年人养成良好思想、品行和习惯。

据统计，中国短视频用户规模已超过9.6亿人。坚守法律、道德底线，积极传播真善美、传递正能量，应当是内容生产者和平台方的共同职责。短视频平台上，有视频忠实记录孩子成长点滴，传递着家庭幸福的美好与温暖；有视频分享、探讨育儿经验，帮助不少父母避免进入带娃误区；还有视频展现自家“小能人”的爱好、特长，给同辈人以激励和启发。这些具有正向社会价值的短视频，理应成为短视频平台的主流，理应被更多用户看到。从这个意义上讲，与其通过恶搞孩子来博取流量，不如尽快调整创作思路，围绕培养“健康的心”、塑造“大写的人”，着力提高视频品质。内容生产者树立向上向善的创作观，短视频平台通过技术手段加强监管与引导，确保以积极健康内容赋能短视频生态，相关视频创作才能实现高质量创新性发展。

孩子不是父母的附属品，依法带娃是家事也是国事。对一切损害少年儿童权益、破坏少年儿童身心健康的行为，都要坚决防止和依法打击。把好短视频创作的导向关、内容关、质量关、传播关，构建学校、家庭、社会协同育人的良好机制，为未成年人筑起全链条、全方位的网络保护屏障，定能不断提升未成年人保护的层次和水平，以更加文明、健康、安全的网络环境护航未成年人健康成长。