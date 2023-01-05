刘鑫“网络募捐”赔偿款，是否涉嫌非法集资？

来源：新京报

作者：行海洋

在二审被判赔偿近70万元（人民币，下同，13万新元）后，江秋莲与刘鑫（现用名：刘暖曦）生命权纠纷一案的诉讼部分告一段落。1月2日晚，刘鑫在新浪微博平台发布文章《刘鑫最后的话》写道：“法院既然这样判了，我只能扛。如果有人愿意帮我，我叩谢你们，我会一笔笔记下，希望有机会报答。”随后，部分网友通过赞赏功能表达支持。

“这是非法集资”“她没钱，她爸妈有钱啊”……刘鑫的行为引发网络热议。“刘鑫对近70万赔偿款发起网络募捐”的话题，自1月3日晚在微博热搜居高不下。1月4日，刘鑫微博已被永久禁言。

刘鑫的行为涉嫌非法集资吗？如果无力支付赔偿款，刘鑫需承担怎样的后果？对此，记者采访了法学博士、北京市京师律师事务所合伙人艾行利。

刘鑫的行为涉嫌非法集资吗？

1月3日晚间，刘鑫发布微博，称文章打赏已经被关闭，总共收到2.56万元。“善款必须善用，每一分我都会用于支付法院判的赔款。请善人们截图保存你的善款记录，等我还完法院赔款，就一笔笔退回。”

在社交媒体上，有网友指出，刘鑫的行为属于非法集资，得到不少认同。

艾行利告诉记者，虽然从道德上大部分人很难接受，但这种小额的个人求助募捐，目前还是法律的灰色地带，构不成非法集资。

“非法集资犯罪需要符合非法性、公开性、利诱性、社会性四大特征，同时《中华人民共和国刑法》还要求数额较大。刘鑫募集的2万余元难以造成金融秩序的严重破坏，很难达到数额较大的标准。但是公众可以加强监督，受捐者如果没有按照声称的用途去使用捐款，民事上可能属于欺诈，严重的可能构成诈骗罪。”

法院可以执行刘鑫父母的资产吗？

有网友指出，刘鑫家的房子值钱，可以卖了用以赔偿。刘鑫在发布的微博文章中表示，不能让父母老了居无定所。

如果刘鑫没有能力偿还，法院可以执行其父母资产吗？艾行利表示，刘鑫是完全民事行为能力人，需要为自己的侵权行为承担赔偿责任。若刘鑫无力赔偿，法院不能直接执行其父母的财产。“但如果有证据证明刘鑫为了逃避执行，恶意转移财产给父母，是可以通过法律程序执行相关财产的。”

刘鑫若无力支付赔偿款会有怎样的后果？

根据刘鑫透露的境况，部分网友担心近70万的赔偿款最终“不了了之”。

无力支付赔偿款的情况，法律作何规定？艾行利表示，如果刘鑫无力执行判决，法院查实债务人确实没有可供执行的财产，只能先中止执行，待未来发现有可供执行的财产，再恢复执行。

但是，如果刘鑫故意隐瞒财产抗拒执行，法院可以将其列入失信被执行人名单，进行信用惩戒。“如果属于有履行能力而拒不履行，除了被列入失信被执行人之外。就其抗拒执行的行为，一般情节可处以罚款或拘留；情节严重的，还可能构成拒不执行判决、裁定罪。”

艾行利还提出，在支付困难的情况下，原被告可以就还款金额、还款方式进行协商，双方协商一致的话，可以达成执行和解协议。“不过就本案来说，早该结束的案件因为刘鑫募捐再起波澜，对原告本身就是一种伤害，双方应该很难达成执行和解。”

记者注意到，1月3日，原告江秋莲发布微博，称刘鑫多次因违规被微博禁言，又再次注册新账户，继续发布歪曲案件事实的内容诽谤被害人江歌及江歌母亲。请微博管理员处理，关闭刘鑫的微博账号。

1月4日，“刘暖曦微博永久禁言”的话题登上微博热搜。其新浪微博账号个人页面显示，“因违反社区公约，该用户处于永久禁言状态。”