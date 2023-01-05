港乐教父离世 冀新一代延续“辉黄”盛世

来源：香港《星岛日报》社论

著名音乐家顾嘉辉病逝，终年92岁，乍闻这个不幸消息，相信不少香港市民都深感惋惜。顾嘉辉被誉为香港乐坛教父，功在打开粤语流行曲之门，不但创作了逾千首脍炙人口的广东歌，更唱红了大批歌手，奠定了广东歌在香港以至大中华乐坛的地位。顾嘉辉离世，标志香港乐坛又再失去一位殿堂级人物，香港须要培育，甚至罗致更多文化音乐界殿堂级人才，让广东歌流行文化得以生生不息。

毫不夸张，有华人的地方，就会听过顾嘉辉的歌曲，即使很多年轻人未必太熟悉顾嘉辉这个名字，但只要奏起浪奔浪流的《上海滩》、激励一代又一代港人的《狮子山下》、慨叹人生悲怨的《忘尽心中情》，相信他们都会琅琅上口，甚至可哼出歌曲的旋律，然后才恍然大悟地惊叹原来是他写的。

糅合东西乐风创作经典名曲

顾嘉辉17岁来港定居，本身喜爱绘画，自小并没接触音乐，只因姐姐顾媚靠唱歌养家，在姐姐练歌学音乐时，他在旁耳濡目染下，开始学弹钢琴，其后更在夜总会表演。他后来获奖学金及邵逸夫资助远赴美国深造音乐，开始接受正规训练，学成后回港，在邵氏及嘉禾电影公司担任配乐。

1974年他为无线电视剧《啼笑姻缘》作曲，该曲迅即走红，不但开创香港史上第一首广东话主题曲，更改写了香港乐坛发展。在70年代，英文歌和国语歌是主流音乐，不少人认为广东流行曲难登大雅之堂，《啼笑姻缘》改变了所有人对广东歌的观感，加上当时电视剧正值流行，电视剧收视好也让主题曲播放率上升，使广东歌愈来愈受欢迎。

广东歌得以在70至80年代大行其道，成为流行文化，顾嘉辉功不可没。他在作曲和编曲上有极高天赋，作品融合了东西音乐风格，曲调旋律典雅大气，让人过耳不忘，例如《啼笑姻缘》旋律演绎出中国传统小调的哀怨缠绵情怀、《万水千山纵横》歌曲旋律以奔放式的节奏，尽显任侠驰骋江湖和沙场点兵味道、《世间始终你好》全曲采用西洋弦乐作伴奏，穿插笛子和古筝，是东西音乐的完美结合，令整首歌曲变得动感时尚和气势磅礡。

每当提到顾嘉辉对港乐的成就，就不得不提其最佳拍档——已故填词人黄霑。顾嘉辉创作歌曲极多元化，旋律大气，而黄霑中文底蕴深厚，所填的歌词浅白，意境深远，两人合作无间，携手创作无数脍炙人口的名作。“辉黄”作品不少是电视剧或电影主题曲，唱红了一批歌手，如罗文、甄妮、叶丽仪、关正杰等，使80年代广东歌成为香港最多产和最辉煌的时代。即使这些作品已时隔三、四十年，但经过多年岁月洗礼和时代变迁，不少市民仍然认为这些作品历久常新，是不朽经典名作，更成为港人集体回忆。

港府须罗致更多音乐人才

黄霑和顾嘉辉先后离世，标志着属于广东歌的“辉黄”时代正式落幕，至于广东歌流行文化能否延续下去，很大程度视乎作曲家和填词人方面人才能否辈出，香港刻下须要有顾嘉辉或黄霑这样天才式高端人才，来支撑香港流行文化。

港府扬言在海内外抢人才，而“人才服务窗口”网站推出仅一个星期，单是高端人才通行证方面便收到2600份申请，迄今已批出1400份，反映当局罗致人才的决心和逼切性，希望当局在抢人才时并非只集中创科、金融方面，还要对文艺创作方面人才兼收并蓄，类似顾嘉辉这样高端人才更不可以放过，务求让香港流行文化得以多采多姿地发展下去，继续丰富香港以至全球华人的音乐生活。