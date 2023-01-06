歌颂毒枭爱情，网络小说价值观不能乱“摇晃”

来源：《新京报》

作者：韩浩月

1月5日，四川省戒毒管理局官方微博发布一条视频，配文“文学创作要有底线，不能让英雄流血再寒心”，对小说《风情不摇晃》进行点名批评。目前，有媒体从出版该小说的百花洲文艺出版社获悉，该小说系出版社与第三方公司合作出版的，目前已被下架。作者初禾初表示将对微博永久停止更新。

1月10日“中国人民警察节”将要到来之际，“四川戒毒”微博账号所发布的这条视频，引起了众多网友的关注。

为了实现让毒品彻底消失的目标，中国禁毒工作付出了很大的努力与太多的牺牲。对于这些网友们有目共睹，因此“四川戒毒”的视频才引起如此强烈的情感共鸣。

据报道，作为网文的《风情不摇晃》已经由出版社正式出版为纸书，按照纸书出版的要求，作为网文的“缉毒警察牺牲后，女友潜伏毒枭身边复仇不成却爱上毒枭”的故事立意，得以通过的可能性极低。有读过网文与纸书的网友表示，为了纸书出版，作者修改了结尾。但即便如此，纸书书封上的宣传语如“清纯机智少女”“暗黑宠溺大佬”，“为了复仇，她处心积虑，引他上钩，只为一招制胜将他送回地狱……”，还是令人感到不适。

这些不适感的产生，一方面是这些宣传语给人以廉价感，另一方面，带有轻佻意味的推销话术，与“禁毒”和“缉毒警察”这两个关键词格格不入。

这些年，禁毒之难，以及缉毒警察之辛苦，已经深入人心，毒品带来的恶劣影响，包括缉毒警察以生命为代价所捍卫的防线，早已让公众形成了共识：禁毒是件极为严肃的事情，不容任何调侃与亵渎。

这意味着，不仅在舆论上要支持禁毒，在文学作品方面，与禁毒以及缉毒警察形象有关的每一个字，也都需要谨慎对待。

《风情不摇晃》最早网络发表于2017年，纸书出版于2019年。几年间，该书已经有了不少的书粉。某种程度上看，书粉们的追捧，也放大了该书的负面影响，包括这两天在作者微博与“四川戒毒”微博的评论区，仍有不少书粉在为该书辩护，甚至对缉毒警察发出低智的攻击性言语，令人难以接受。

必须认识到，“禁毒题材”是文学创作的一个特殊领域，近年诞生了一些优秀的文学与影视作品，但无一例外，这些作品在保障可读性、可看性的同时，对“禁毒”的立场都是一致的，对“缉毒警察”的形象塑造，都是禁得起考量的。

读者与观众欣赏“禁毒题材”的作品，意在了解禁毒工作背后的惊心动魄，剖析毒品交易背后复杂的人性纠葛，并以此为镜，警醒自己。如果把“禁毒题材”写成了胡编乱造与猎奇窥隐，只会悖离创作初衷，把作品引向低级。