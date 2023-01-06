香港需要更多顾嘉煇和刘绍铭

来源：香港01

作者：汤文诗

顾嘉煇的音乐，诚如香港文化体育及旅游局局长杨润雄的声明所指，不只“多年来陪伴香港人成长”，更是“丰富了全球华人的生活”。顾嘉煇以及填词人黄霑所代表的1980年代是香港电影、电视剧及其主题曲的辉煌时代，影响力遍及两岸三地，把香港的软实力行销到广泛的华人世界。

相隔一天，文学家和翻译家刘绍铭离世，杨润雄同表惋惜，形容对方“对文坛贡献良多”，以及“孜孜不倦作育英才”。刘绍铭作为台湾《现代文学》的共同发起人，《一九八四》的译者，张爱玲文学的重要研究者，是当代华文文学难以绕过的人物。作家董桥曾经形容，刘绍铭的文章渗透着“带点温情的愤世和带点孤僻的学养”。

清贫埋没多少音乐家、文学家？

顾嘉煇和刘绍铭，除了一个在流行音乐界而另一个在文学翻译界之外，还有前者是在战后才到香港，而后者则是生于斯长于斯。但相同的是，两个都是在相对清贫的环境长大。顾嘉煇住在九龙的木屋区，靠胞姊、家中长女顾媚出外唱歌以维持生计，他能够美国波士顿入读音乐学院，全仗邵逸夫以及方逸华资助才得以成事。刘绍铭童年的学费经常没有着落，心中“自卑得不敢抬头看人”，后来还以“吃马铃薯的日子”自比两手空空到美国读书，一天三顿都在饭堂的勤工俭学岁月。

刘绍铭作为大学教授，非常重视年轻一代的教育机会。他在1991年曾说，香港青年在求学、就业和生活方面虽有改善，但有一些人仍然因为家境特别贫困，不得不牺牲学业出来打工补助家计。如今又过了30年有二，香港仍然有大量清贫学生，尤其居于劏房之中，难以支付学乐器、上补习班、电子学习的成本，遑论游学扩阔眼界。

除了音乐家顾嘉煇和文学家刘绍铭，我们过去半年还告别了小说家倪匡以及西西。他们各自独当一面，对于香港文化作出重要贡献。眼下的青少年之中，相信亦不乏音乐才华的天份，不缺文学创作的热诚，但却面对着现实条件的绊脚石。当连居住都成问题，平常回家只能瑟缩斗室之时，年轻一代能否再出新的倪匡、西西、顾嘉煇和刘绍铭，也实在不好说。

杨润雄和麦美娟皆有责任

香港需要更多音乐家和文学家，是文化体育及旅游局局长杨润雄的事，也是民政及青年事务局局长麦美娟的事。在上个月，教育局公布了新一期的课程资助计划，“为青年人提供多元学习和就业机会”，资助包括翻译、创意写作与电影艺术在内的多个课程；民青局亦公布了《青年发展蓝图》，表示会优化并扩大针对自资专上课程的资助计划，资助大学生在本地艺团和西九文化区实习，而且会觅地建屋及推动青年宿舍计划。

但严格而言，大多数政策只是萧规曹随。既然过往青年未能在香港一展所在，现届政府的施政之下是否得以绽放光芒，社会难言乐观。要让香港的新一代“理想一起去追”，“写下那不朽香江名句”，特区政府还要做得更多。