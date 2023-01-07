新娘脚不沾地独坐5小时 不合时宜陋俗早该退场

来源：新京报

新娘独自端坐在主厅的簸箕上，一坐就是5个小时。

中国江西赣州一段婚礼的视频近日引发关注。拍摄者称，这是当地的结婚习俗，新娘在独坐期间不能穿鞋，脚也不能挨着地面。每位新娘需要坐的时间是由夫妻双方的良辰八字测算的，有长有短。当地还有个说法是，这样等待良辰吉时的同时，也能“磨一磨新娘的性子”。

对此，不少网友表达了质疑和不满：“这是新婚第一天给个下马威吗？”“如果要坐，为什么只让新娘一个人坐？”“为什么要让女性在婚姻里磨性子？”笔者在当地的婚俗介绍中看到，这叫“坐落性来”，也是为了“挫一挫新娘子的锐气，让其在婆家更温顺孝敬”。

这些理由，本质上透露着一种男尊女卑、“夫为妻纲”的陈腐落后观念。如今，这一婚俗之所以令人感到不适，正是因为它已完全不符合现代讲求彼此尊重、平等相待的婚姻观念。年轻人勇敢对陋俗说“不”，才是开启婚姻的正确姿势。

代入“被要求”的新娘视角，不难共情到身体和心理上的双重不适感：本该是人生大喜日子的这天，新娘却要一个人端坐在1平方米左右的“圈圈”里呆数小时，内心的孤独和无聊、身体上的僵硬和疲乏感可想而知。

而且，很多时候，仪式本身就在传达着某种价值取向，所谓“磨一磨新娘的性子”等说法，只会让女性产生被规训、不被尊重的不适感。相信对这类明显与现代文明脱节的陈规陋俗，很多当地女性也并不能产生真正的心理认同，更多是遵从老习俗的无奈。

然而，这份“苦”本不必吃，婚俗“向来如此”也不是盲目沿袭的理由。这也是呼吁移风易俗的意义——改变那些与文明发展方向背道而驰的陈规陋俗。

每个人都是自己生活的主人，对于风俗，哪些值得沿用，哪些要坚决摒弃，我们应该勇敢地使用自己的判断力，而不是人云亦云。

就拿“新娘独坐簸箕”的婚俗来说，其带来的束缚感很难让人感受到婚礼仪式的美好。若是一味以“图个吉利”为由盲目沿袭，本质上也是一种不负责任的逃避。而磨新娘性子，磨掉的恐怕是对美好婚姻的期待。

其实，在对婚俗的扬弃问题上，要作出自己的判断并不困难，无非是将心比心几个字。一段良好的婚姻关系，应该是彼此珍重、相互善待的，开启这段新关系的婚礼，更不该被陋俗所绑架。

婚礼本就是高高兴兴，幸福美好的。所谓“磨新娘性子”“给下马威”的做法，那些让人深感不被尊重、甚至感到被侮辱的陋俗，自然该“退场”了。