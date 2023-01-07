男童闯女试衣间“掀帘”被指责，是小题大做吗？

来源： 法治日报

作者：刘丹

近日，中国河南信阳一女子在优衣库试衣间被男童掀帘，此后在双方交涉中，女子被男童家长辱骂、抢手机，该事件迅速引发网络关注和热议。

有网友认为，“孩子还小，没有性别观念”“可能只是太调皮了，不必小题大做”；也有网友直言，“家长的教育很有问题，如果第一时间道歉，就不会发生后面的冲突”“孩子不懂事，家长不能跟着胡闹”。

指责男童进女子试衣间，是小题大做吗？事实上，关于男童进入一些女性私密空间（例如女厕所、女浴池、女性试衣间等）的新闻并不少见，每当出现这类新闻时，舆论常常呈现两极化。

类似男童掀帘式的冲突，作为监护人的家长难辞其咎。批评指责“熊孩子”并不是不爱幼，恰恰是对孩子健康成长的关心和担忧。人们气愤的不是孩子的调皮，而是家长缺少引导和担当。立德方能树人，帮孩子扣好德行这粒扣子，才是真正“为了孩子好”。不只是在道德层面，注重家庭、家教、家风建设更是中国法律的题中之义。

2022年1月1日起，《中华人民共和国家庭教育促进法》正式实施，其中明确指出，家庭教育以立德树人为根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，促进未成年人健康成长。同时，对未成年人父母或其他监护人所应承担的家庭责任予以专章明确。

值得注意的是，以往案例中“孩子惹事、家长闹事”的也不在少数。这类家长拿“孩子还小”作挡箭牌，将自己和孩子的权利无限放大，甚至不惜为了摆脱责任而与他人发生争执、触碰法律底线。试想，家长的这种行为又会给孩子传递什么样的教育理念和行为准则？这不是在给孩子“撑腰”，反而会让他们更加有恃无恐。

女试衣间遭男童掀帘，商家的管理疏漏也应该引起重视。试衣间属于私密场所，店家有责任保证消费者的隐私不受干扰和侵犯。减少、避免公共场所成年人与“熊孩子”的矛盾冲突，公共场所的经营者、管理者应该尽到安全保障义务，真正把顾客权益当回事，充分考虑到可能存在隐患之处。毕竟，守好试衣间的门，切实保护好顾客隐私，为消费者营造一个放心舒心的购物环境，本来也不该是件难事。

说到底，给予孩子正确的引导和教育，呵护其健康成长，再小的事也是大事；维护消费者的合法权益，永远都不是小题大做！

8点 21位中国民营企业家央视发声：看好中国经济

21民企大老集体发声 唱好中国经济

响应“唱响中国经济光明论”的号召，包括阿里巴巴董事会主席张勇、复星国际董事长郭广昌等二十一名民营企业家近日罕有地在央视集体拍片开声：看好新一年中国经济。这也是上月中央经济工作会议表明支持民企后，民企老闆们的首度集体表态。

疫后复甦是今年的主旋律，前两年遭遇“监管风暴”的多家平台企业高层，均在央视《对话》栏目中亮相，寄语中国经济。阿里巴巴张勇表示，“二○二三年中国经济的信心来自于人们对美好生活的不断追求，和大家坚定前行、埋头苦干的韧性。”京东集团首席执行官徐雷说，今年中国经济的信心来自国内超大市场规模优势。

受疫情等国内外因素影响，过去几年，民企经历了“至暗时刻”。互联网大厂及地産龙头业绩下滑，部分更要甩卖资産套现减债。复星郭广昌说：“二○二三年，中国经济的信心来自于民营企业融资成本的进一步降低、融资渠道的进一步拓宽。”

去年十二月召开的中央经济工作会议，给民营经济及民营企业释出暖意，强调毫不含糊地在政策及舆论上鼓励支持民企发展，支持平台企业大显身手，稳增长、稳就业。中共政治局常委蔡奇本月四日在全国宣传部长会议指示，要大力唱响强信心的社会主旋律，唱响中国经济光明论。

