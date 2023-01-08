来源：中国新闻网

2022年10月14日，中国江西上饶铅山县致远中学高一（5）班15岁学生胡鑫宇离奇从校园失联。2023年1月7日，上饶市公安局官方微信发布《关于胡某宇失踪事件调查进展情况的通报》和《致网民朋友的一封信》。综合现有信息，整理出对该事件的十问十答：

目前有哪些进展？

未发现胡鑫宇在校内被害、自杀、发生意外的痕迹证据，未发现胡鑫宇与他人发生矛盾冲突等可疑情况。综合现有信息指向胡鑫宇系自行离校，目前正在全力查找中。

胡鑫宇失踪前有无异常？

经调查，胡鑫宇就读致远中学后，多科测试成绩在班级排名中下，本人曾向老师同学表示学习吃力、压力大，注意力难以集中，存在睡眠问题、休息不好，想回家。胡鑫宇曾多次在书本、笔记本上写下了失眠、失落、想回家等文字内容。9月27日，胡鑫宇曾与母亲三次通话共43分钟，哭诉不想读书、想回家。国庆节前，同学聊天时曾谈论可以从睢园围墙一角翻越出校等内容。国庆节期间，其母亲和哥哥专程从外地赶回予以安抚。10月11日地理测试成绩公布排名全班末位。10月12日、13日，胡鑫宇曾多次到宿舍楼三楼阳台观望睢园及校外树林山岗方向，并邀请同学去睢园。10月14日，胡鑫宇上课时总是低着头，看着课本发呆。

胡鑫宇失踪前具体行踪轨迹是什么？

据10月14日视频监控显示及调查证实，胡鑫宇下午下课后到食堂用餐，晚餐后17时40分独自回到306寝室短暂停留，后上到五楼阳台停留2分57秒，往睢园和校外树林山岗方向张望；

17时45分走出宿舍楼，打篮球的同学与其简单对话，监控显示其往睢园方向走去；

17时49分胡鑫宇再次返回宿舍楼，未回寝室，17时50分到达五楼阳台停留13秒；

17时51分30秒胡鑫宇从宿舍楼走出后，打篮球的同学再次与其打招呼，并看到其走上睢园台阶；

17时51分58秒在睢园方向离开视频监控范围之后再未发现胡鑫宇轨迹。

校内监控有无被删改？

10月15日接警后，公安机关调取并固定了事发当日与胡鑫宇行动轨迹有关的视频。受公安机关邀请，杭州海康威视数字技术股份有限公司技术人员自11月4日起多次到现场查看设备，并于12月16日出具了《铅山县致远中学硬盘录像机情况报告》，证明校内硬盘录像机无手动删除日志和录像的功能模块。设备厂家专业技术人员进一步说明设备日志和录像存储、安全保护原理，确认无厂家设备及技术支撑无法删改。同时，公安机关还组织视频技术专家进行实验及反复论证，结合对事发前后所有出入监控室人员的调查，认定校内视频监控未被人为删改、关闭。

为何未立为刑事案件？

经全面细致调查，目前未发现胡鑫宇被侵害的违法犯罪事实，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，未立为刑事案件。

相关人员有犯罪嫌疑吗？

对网民关注的班主任严某强、副校长王某、校长刘某来等人，通过视频印证、证人证言证明、其他信息综合认定，均未发现异常情况，排除犯罪嫌疑。

目前存在哪些虚假信息？

经查，网传信息“二楼白布裹尸”“后山发现带血衣被”“后山发现实验室”“化粪池发现碎骨”“被光头老师杀害”“被化学老师用药水化掉”“被人带进医院割去器官后抛尸河内”“SUV汽车运人”“录音笔已找到”等均系谣言。

学校是什么性质？法人是什么人？

致远中学由刘某来等五名教师于1999年8月创立，是全日制私立中学，现为刘某来一人独资所有，无外资背景。

学校法定代表人、校长刘某来，男，1962年生，铅山县人，现户籍地浙江省杭州市，名下仅有铅山县私立致远中学一家机构。其妻、其子曾先后注册成立四家教育科技类公司，其中一家于2017年11月注销，两家于2022年8月申请注销并于10月正式注销，一家于2022年12月申请注销。刘某来没有弟弟，有一哥哥为大学退休教授。刘某来及其家属均未涉及殡葬、医疗行业。

该校此前有类似情况发生吗？

经查询公安机关接处警记录，2015年至胡某宇失踪前，共发生八起致远中学学生走失求助警情，八名学生均系自行出走且已找回。此外，2022年7月5日该校丁姓女生在校外居住小区内坠亡，排除刑事案件。学校从未发生教师失踪事件。

做了哪些校外省外查找？

搜索了学校南侧树林山岗约589亩、铅山县至余干县信江河段约200公里、峰福铁路沿线约22公里；

走访了学校附近的2238户居民、159家企业、951辆客货车的司机、全县226处庙宇道观、25家养老机构和一家救助站；

排查了72个水塘、运用声呐探查了三个水库；

反复查看、交叉复核了6471.5小时的监控视频和31.7万余张交通卡口抓拍照片；

先后四次派员赴福建、浙江等胡某宇曾生活或可能前往的区域查找；

铅山县委县政府广泛发动村居干部、护山守林员和广大群众，在全县范围内开展了3轮搜寻工作；

向25个省级公安机关发布了线索协查通报，核查排除了378条线索。目前，尚未发现胡某宇踪迹及有价值线索。