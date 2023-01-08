带孩子去KTV违法了，还有多少家长“犯糊涂”

来源：新京报

作者：熊丙奇

“不能带孩子到KTV唱歌？周末也不行？”“带孩子去唱个歌，能有什么问题吗？”眼下，随着中国防疫政策调整，社会生活正在恢复正常，休闲娱乐活动也逐渐回暖，一些家长想带孩子去KTV唱歌，却不知道这是被法律所禁止的。

根据新修订施行的《未成年人保护法》，KTV不允许未成年人进入。然而，媒体调查发现，不仅有家长不知道不能带孩子去KTV，也有学生表示，“就想等放假去KTV放松一下。又不是泡酒吧，感觉无所谓吧？”……

实际上，营业性歌舞娱乐场所不得允许未成年人进入，也并非新修订的《未成年人保护法》新增条款，在旧版《未成年人保护法》中，就有“营业性歌舞娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动场所的经营者，不得允许未成年人进入”“经营者应当在显著位置设置未成年人禁入、限入标志；对难以判明是否是未成年人的，应当要求其出示身份证件”的规定。这是对未成年人的法律保护，旨在为其营造健康成长的社会环境。

也就是说，哪怕有家长（监护人）带着，未成年人也不得进入KTV；KTV如果允许未成年人进入，家长（监护人）纵容孩子进入KTV，都是违法行为。这是早已明确的法律规定，可至今还有不少家长不知道，也由此可见相关法律的宣传和落地情况仍有欠缺。落实《未成年人保护法》，对未成年人实施全面保护，学校、家庭、社会、政府与司法等相关各方，必须各司其职，让法律硬起来。

现实生活中，《未成年人保护法》所规定的对未成年人的社会保护规定，有一些确实没有得到落实。如，一些KTV没有设置未成年人禁入标志，一些KTV经营者也对未成年人消费者睁只眼闭只眼；还比如，《未成年人保护法》规定，“禁止向未成年人销售烟、酒、彩票或者兑付彩票奖金”，但这对于一些超市、烟酒专卖店来说，却是习以为常的，也还有不少家长经常让孩子去帮自己买烟买酒。

这些针对未成年人的法律保护，没能有效落地，监管部门、经营者、家长（监护人）都有责任。对于禁止未成年人进入的经营场所，一些地方采取的监管方式，主要是在节假日、寒暑假进行集中检查，缺乏长效机制。而商家出于自身利益，在执行禁入时也大打折扣，尤其是在未成年人跟随大人进入这些场所时，鲜有商家出面制止。

而在对待孩子进KTV这个问题上，不少家长（监护人）的态度也很暧昧。比如，不少家长反对孩子自己去KTV，却认为自己带着去就没有问题。尤其是一些家庭聚会，家长认为孩子去KTV是和一家人唱歌聚会，不会受不良环境影响。

但是，法律对未成年人的保护，是刚性的，不能有“弹性空间”，该执行的禁令，就必须一刀切严格执行。这是未成年人保护的底线要求，不能选择性随意执行。否则，就突破了法律编织的未成年人保护网。要堵住这一漏洞，就要求加强对《未成年人保护法》的普法宣传，让相关各方都真正意识到未成年人保护的重要性，不打折扣，也不能打擦边球。

具体到禁止未成年人进入KTV，只要在长效机制监管下，经营者守住所有未成年人一律不得进入的经营底线，家长（监护人）也有切实履行监护职责的意识，让普法教育触达孩子，并告诉孩子们禁止这些行为的道理，就能做到令行禁止，实现全面、有效保护未成年人的目的。