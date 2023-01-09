来源：新京报

作者：陈曦

三年来，这个春运，大家等了太久。

1月7日，中国2023年春运正式开始，不少人踏上了回家的路，珠三角务工的摩托大军也陆续开启了返乡之路。1月8日上午，新京报直播了几位摩友从广东中山到贵州遵义的骑行之路。路虽远，也要回家过年。

根据国务院联防联控机制春运工作专班，春运首日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3473.6万人次，比去年同期增加38.9%。增长的数字背后，是一个个牵挂亲人的身影，也是一份份思乡心切的想念。

在防疫新政下，尽管一些城市仍对辛勤劳作者“恋恋不舍”，希冀“稳岗留工”，但故乡已向远方游子抛出欢迎回家过年的“橄榄枝”。

当疫情下“非必要不返乡”的倡议，成为一个阶段终结的历史，游子们再也不用喟叹“寒灯纸上梨花雨凉，我等风雪又一年”。三年来，这个春运，大家等了太久。“摩托大军”返乡路上的引擎轰鸣声，也是回家的号角和新年的注脚。

如今，不必说“荣归故里，衣锦还乡”，也不必担心乡亲们七嘴八舌的问询，单是那句“家乡的月色太美太温柔”，便可把“近乡情更怯，不敢问来人”的烦恼抛却九霄云外。

事非经过不知难，三年的疫情曾劝退多少人返乡的脚步，只有一条细细的网线连接起游子与至亲间的深情。所幸，随着防疫政策的调整，线上欢腾与执“手机”相看泪眼，终成记忆。唯有亲自“在场”，才是春节最实际的仪式感。

1月7日，是2023年春运的第一天；而1月8日，是冠病病毒感染正式实行“乙类乙管”的第一天。久违的返乡，注定2023年的春节是特殊的，也是最温情且难忘的一个春节。

眼下，“回家过年”成了最重要的事情，春运也是异乡人最期待的一次奔波。返乡途中，有计划看遍沿途美景、吃尽两广和贵州美食的摩托车友，也有为了陪孩子一起过年，坐火车长途奔袭的务工妈妈。无论是艰难的，还是兴奋的，形形色色的经历都是为了回家，为了在家陪亲人度过这个难忘的新春佳节。

今年春节的特殊，既在于这是冠病病毒感染实行“乙类乙管”后的第一个春节，也在于不少地区仍处于感染高峰，返乡途中仍然有不小的感染风险，因此需要用完善的服务保障，呵护好人们返乡的心愿。

比如，北京南站为乘客配备了免费的口罩机、呼叫器和应急药；广州南站则针对“阳康”后出行不适推出了爱心义诊活动等。这些保护措施在细微之处尽显春节暖意和人文关怀，也是表达着人们共同的心愿与祝福——回家，陪亲人一起过个好年。

春节，城市灯火依旧，农村欢庆有余。春运回家路，久违故乡人，出行多防护，疫病荡无存。也祝愿大家春运所行坦途，健康平安常欢愉。