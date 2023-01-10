懂“她”不能止于颜值

来源：经济日报

女性新能源汽车市场，是新能源赛道上涌现的一匹黑马，在男性占据主导的汽车领域中提出了一道新命题：“女性车”究竟是不是一门好生意？是否真的需要专门为女性设计一款汽车？当然，要对其下定论为时尚早，众多车企还在不断为这个命题添加新的注解。其中，引人瞩目的注解之一便是颜值。在女性市场中，颜值是一个绕不开的话题，凭借颜值成功打开销路的案例数不胜数。

颜值经济，“颜”很重要，这在一部分尝到甜头的车企中已有较为直观的体现。但“颜”到底有多重要，消费者持有不同的判断。有许多案例表明，以情感冲动为基础的营销策略，终归不是长久之计。特别是在汽车消费领域中，任何惊艳的营销手段都逃不过行业属性和产品本身的检验。

汽车行业是资金密集型行业，是一个“没钱肯定不行”的行业，无论传统车企也好，造车新势力也罢，没有规模就没有利润，依靠单一车型出圈，无法为车企品牌提供足够支撑。汽车行业还是技术密集型行业，是一个“有钱也不一定行”的行业，其关键价值的体现，不仅在于颜值令人眼前一亮，更在于技术的耳目一新，拿出能满足女性消费者的功能模块，才能真正在女性市场站稳脚跟。

汽车是一种特殊的安全性产品，无论男司机还是女司机，对其最简单的愿望莫过于安全抵达，这是任何外观都无法替代的核心诉求。汽车也是一种强调性能的产品，女性用户可以不在乎“零百加速”，但一定在意流畅行驶；可能不考虑推背感，但一定不会忽略驾驶感。如何满足女性驾驶体验，是值得深入思考的问题。汽车还是一种注重服务的产品，只有重视售后服务，才能留住售前因颜值留下的客户。

相对于燃油汽车，新能源汽车市场尚处起步阶段，女性市场更有待深耕。在市场初期，采取迎合审美、贴合感性的产品和销售策略无可厚非，但随着更多企业涌入，充分的竞争将带来更成熟的市场。当市场进入下一个阶段，理性选择必将成为主流，始于颜值的产品终归要合于性能、久于安全、终于服务。