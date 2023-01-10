打造虚拟偶像产业既需技术也需文化

来源：工人日报

今年一些网络平台的跨年晚会上，虚拟偶像的出现，得到了许多网友的欢迎，虚拟偶像产业也得到了业界的进一步关注。

天眼查数据显示，中国目前的虚拟人相关企业数量已超过57万家。包括虚拟偶像在内，虚拟人的火热，由此可见一斑。当然，在整个虚拟人产业中，虚拟偶像的吸金能力，无疑是最吸引投资者的。

虚拟偶像会发展到何种程度，会不会超过甚至取代真人偶像？事实上，这样的讨论，在偶像经济较为发达的国家，在数年前就发生过，而在讨论过程中，虚拟偶像的数字技术水平也在不断提升，吸引力也不断增加。但以目前的产业模式来看，大部分虚拟偶像，对于整个偶像团体乃至整个运营公司而言，仍处于“锦上添花”的状态，未能在影响力和盈利能力上成为主力。

要知道，偶像产业本身，也存在着相对完整且复杂的产业链，涉及多方。产业链上游为偶像打造，既包括技术类企业，也包括绘画建模和打造文本的文化企业，中游主要是内容投放渠道企业，下游则为各类衍生变现企业，既包括跨年晚会上的演出平台，也包括各类线上线下的周边产品。

之所以会出现如此庞大的产业链，是因为移动互联网时代与过去的电视时代相比，偶像打造模式已经大为不同，消费者更加多元，接收信息渠道的方式也更多。过去，打造一个偶像，在收视率较高的电视节目中高歌一曲就有可能实现，但当下则不然。一个偶像成为网红，背后往往需要一个多方人员构成、上下游产业链联动的庞大团队，真人偶像如此，虚拟偶像亦然。

而这其中最为核心的竞争力，则是虚拟偶像所具备的文化元素本身。毕竟，各类中游渠道和下游变现渠道，往往是多个虚拟偶像共同使用的，并无太多区别，区别就在于上游。

也就是说，虚拟偶像走红的过程，光有数字影像技术，光有虚拟颜值是不够的。偶像归根结底还是一个文化产品，虚拟偶像亦然。偶像需要打造自己的人设和标签，以对应上目标受众群体，而这一群体不仅要在喜好上与偶像的人设和标签契合，也要具有对应的消费能力，能够转换为偶像产业的目标消费群体。

换言之，打造虚拟偶像这个产品，需要在文化上多做文章，包括构成虚拟偶像人设和标签的各种设定和故事，包括虚拟偶像对应的文化作品，比如歌曲、动漫等，形成受消费者喜爱的IP，这些都需要一个专业的文化团队来设计并根据消费者需求不断优化。而这，也是当下部分虚拟偶像产品需要加强之处。

