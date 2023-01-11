职场“冷战”终究是一场“零和博弈”

来源：工人日报

追求“60分万岁”的职场人，上班绝不早到，下班绝不多待，坚决不加班、不奋斗，以最低限度完成分内工作——据1月9日央视网报道，最近，“精神离职”风刮过各大互联网平台。这是“卷不赢躺不平”的工作状态，也是年轻人对“把人生奉献给事业”理念的弱反抗。

所谓“精神离职”，与“上班摸鱼”有几分相似，多表现为职场人“身在曹营心在汉”“做一天和尚撞一天钟”“不求有功但求无过”，暗念“混字诀”，对待工作没有激情。比如，工作能少干就不会多干、事不关己高高挂起、不迟到不早退不加班、表面无大错但对待工作消极应对、不会不作为但会慢作为……

据报道，“精神离职”的人多为对工作和成长空间抱有较大期待的人群，他们前期努力付出，却得不到应有的尊重、待遇，叠加职场PUA、畸形企业文化等因素，最终选择不辞职但也不上进。

这种心不在焉、以最低状态完成工作的现象，虽然并非普遍现象，但值得警惕。说白了，这种状态没比“躺平”好到哪里去，不仅会成为影响用人单位正常运转和发展的一种“隐性障碍”，也会成为员工自身成长、未来发展的一块绊脚石。

“精神离职”折射出的是一种不健康的职场生态，这当中有劳动者自己选择的因素，但也与用人单位的生态和做法有关。比如，有的管理者可能不太注意领导的艺术，管理方法不得当、科学，有的企业没能营造积极向上的企业文化，相应的激励奖惩机制也不够完善等，这些都可能在一定程度上促使员工消极应对进而出现“精神离职”的情况。

用人单位应该正视此类现象，积极疏堵结合。比如，尊重劳动者的合法权益，建立健全奖优罚劣的管理机制，通过调岗、业绩与薪酬挂钩等方式更好地激发员工的积极性等。当然，员工尤其是年轻人要明晰自己的职业追求，端正工作态度，要能诚信履约、“勤勉尽职”，努力挖掘自身潜能，发挥自身价值，不能遇到一点挫折和不顺就选择躺平和消极应对。

长远看，“精神离职”不仅可能消解用人单位的发展动能，也会消磨职场人的进取精神，最终演变成一场“互伤游戏”和“零和博弈”。无论是企业还是员工都应尽快意识到这当中的问题和危害，防止“精神离职”造成劳动关系双方“离心离德”的后果，让双方陷入“互伤”和“双输”的怪圈。

只有用人单位和员工相互尊重，诚实守信，形成“精神合力”，才能营造良好的用工环境，构建和谐的劳动关系，也才能让职场生态变得更加健康，进而实现“共赢”。

