《中国奇谭》好在哪儿

来源：中国青年报

作者：杨鑫宇

提起上海美术电影制片厂，许多80后、90后，乃至60后、70后，都会会心一笑，想起儿时看过的《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》《黑猫警长》等经典作品。遥想当年，这些作品陪伴一代又一代人走过了孩提时代，也代表中国动画，在国际舞台上创建了一张张独具特色的“文化名片”。

光阴飞逝，中国动画在“美术片”时代创下的辉煌，已经开始在人们的记忆中渐渐淡去。走过低谷、历经磨砺，在“国创”风潮的引领下，中国动画行业终于又在最近几年重见曙光。不过，虽然“出圈”的国产动画一年比一年多，市场反响也一年比一年好，质量和口碑特别出众的作品仍属凤毛麟角。

在这一背景下，一部名为《中国奇谭》的短片集开播不久，就在豆瓣收获了7万多名观众打出的9.5分高分。制作这部短片集的，正是曾经的“美术片王者”上海美术电影制片厂。

进入21世纪以来，20世纪“美术片”在观众眼中的存在感日益降低，新生代中国动画的风格，一方面明显受到日本、欧美等成熟动画市场的影响，另一方面也在积极迎合当代青少年的审美偏好。然而，《中国奇谭》的出现与成功，却让人意识到：“美术片”的时代虽然已经结束，中国动画过去积攒的审美资源、风格资源，以及中国特有的文化资源、思想资源，依然值得在今天被进一步发掘，并以此为起点展开“有传承的创新”。

已经播出的几集《中国奇谭》，为何能如此成功？这个问题的答案，当然要在原片内容中寻找。第一集《小妖怪的夏天》，是与上世纪“美术片”亲缘最近的一集。不论是源自《西游记》的文化背景、传承清晰的经典美术风格，还是极具辨识度的孙悟空形象，都足以令熟悉中国动画发展史的观众热泪盈眶。然而，《小妖怪的夏天》虽然让人感到似曾相识，却并非对老作品的模仿复刻。其故事线以妖怪洞府暗喻当代职场，年轻上班族一看就懂。以无名小妖而非取经四人组为主角，劝人向善、充满温暖的叙事方式，也让人眼前一亮。

除此之外，第二集《鹅鹅鹅》的水墨画风、默片手法，以及“聊斋味”十足又善于留白、让人回味悠长的开放式剧情；第三集《林林》将国风融入3D动画的大胆尝试，对东北自然风貌的浪漫呈现，以及对人与自然关系的思考……这些富有特色的亮点，都传递着主创团队的独到见解，以及支撑他们把这些间接转化为作品的勇气与诚意。从工业水平上看，《中国奇谭》的项目规模决定了它不可能追求顶尖水准。但它胜在创意、胜在真诚、胜在其内里的“中国基因”。

《中国奇谭》最早打响名号，与《小妖怪的夏天》自带的“情怀”属性密切相关，《鹅鹅鹅》更加独特，但也会让人想起《小蝌蚪找妈妈》等水墨老片。不过，从《林林》开始，我们已经可以明显看到《中国奇谭》一边背靠传统资源，一边探索全新世界的勇气。通过预告可以发现，从第四集开始，《中国奇谭》甚至会脱离古代背景，来到现代乃至未来。目前，我们并不知道《中国奇谭》的评分能保持多久，尚未播出的几集短片质量几何，但我们不妨对此抱有期待，看看它们能达到怎样的高度。