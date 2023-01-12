“粉丝接机”乱象是狂热饭圈文化的一部分

来源：新京报

作者：南木

近日，艺人余景天在上海虹桥机场出现，大量粉丝聚集接机造成拥堵，严重影响其他正常出行旅客。为了避免拥堵，维持秩序的警察催促余景天尽快离开现场，却引起粉丝不满，对警察大喊“别推他”。

1月11日，余景天发微博向警察、机场工作人员和旅客致歉，表示认识到了问题严重性。他还声称，团队已与辖区执法人员进行了沟通，调整了更加稳妥安全的出行方式。

“粉丝接机”乱象由来已久，其导致的航班延误、粉丝机闹的事件也时有发生。如果艺人只在事情发生之后道歉、反思，既不能挽回乱象造成的危害，也难以阻止下一次接机乱象的发生。一些粉丝从此类接机中找到刺激，甚至还会效仿。

此前，民航局曾多次强调，强化对粉丝接送机、跟机情况的引导管理。将对粉丝追星过程中出现的违法违规行为保持严打态势，被公安机关处罚的违法人员将视情被列入严重失信人名单，限制其乘坐民用航空器。

无论从哪个维度而言，“粉丝接机”都不值得提倡，其不仅超出了合理接机的范围，还可能扰乱公共秩序。

“粉丝接机”看似是粉丝团体的自发行为，其背后却很可能存在艺人团队的诱导。比如，不少艺人工作室会在社交平台分享艺人行程，或者在一定范围内“内部”分享艺人行程，粉丝便能依据行程在机场守候。只要行程“分享”出去了，哪怕一开始只是少数人知道，就可能一传十十传百，造成粉丝聚集的场面。

说到底，“粉丝接机”乱象仍然是狂热饭圈文化的一部分。从根本上看，遏制“粉丝接机”乱象，有赖于娱乐圈生态的进一步优化治理。艺人及其团队有必要让粉丝树立一个观念：聚众接机不但不是对艺人好，反而会害了艺人，损害艺人公共形象。

因而，粉丝追星必须注意尺度，恪守法律和公序良俗边界，不对他人权益造成侵犯。