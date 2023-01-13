爱奇艺限制投屏，“一份菜”要收几回钱？

来源：澎湃新闻

作者：熊志

爱奇艺APP限制投屏的事，引来了“官方吐槽”。近日，上海市消保委对此明确表态：用这种方法加收费用更不厚道，“套娃式充会员薅消费者羊毛的做法要不得”。

此前，大批网友纷纷吐槽称，爱奇艺APP对投屏价格进行了限制。过去爱奇艺黄金VIP会员支持4K清晰度视频投屏，但现在仅能选择480P清晰度。

将APP上的内容，投屏到电视或者投影仪上观看，这是很多用户的日常习惯。而此次爱奇艺APP限制投屏，意味着以往APP端的黄金会员，失去了高清投屏的功能，想要观看480P以上清晰度的投屏，只能额外掏钱。视频平台如此随意调整用户协议，剥夺会员的已有功能，算是“关门打狗”吗？

这事就好比，消费者买了一份外卖的菜，但是，把外卖盒里的菜倒进自己家的盆子里，结果，饭店却要求另外收一遍钱，这就过分了。

虽然包括爱奇艺在内，现在的几大视频平台，确实基本都对移动端和电视端的会员进行了区分，会员权益无法共享，但是，使用投屏不等于直接观看电视端内容，只是将手机上的内容同步到电视上。对很多用户而言，这并非跨端使用会员权益，更多是APP端的一种衍生功能而已。消费者已经在APP上开通了付费会员，想在手机上看，或者投屏到电视看，都应该的自己的权利。

而且在此之前，爱奇艺黄金会员本身就享有高清投屏的功能，并且平台还提供了详细的投屏使用教程。也就是说，黄金会员的高清投屏功能，可能正是不少用户开通会员时所看中的，它是平台和用户之前已经约定俗成的权益内容，也是一种通过会员付费换来的权限。现在平台单方面说改就改，剥夺那些已经开通了会员的用户的投屏权限，未免也过于霸道了。

对会员权益等进行约定的平台用户协议，本身就是一种格式条款，用户没有多少选择的余地，现在平台随意修改条款，已经不只是吃相难看或者不厚道的问题，还可能涉嫌侵犯消费者的合法权益。

现在随着版权意识的提升，很多用户早已接受付费的消费模式，但是从会员涨价、限制登录设备数，到如今平台限制会员的投屏功能，视频平台会员权益的一些调整，总是引发各种争议。平台不要欺人太甚，还真以为“一切解释权在自己”？一旦被认定为“霸王条款”，这就是无效的条款。

这次上海市消保委明确“平台无权不当获取手机权限干涉消费者投屏”，希望能有进一步的维权措施，这种毛病不能惯。