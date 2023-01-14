人民网评论：杜撰“1888万彩礼”账号被封就完事？

来源：人民网-观点频道

“1888万彩礼”发布者账号被永久封禁！据报道，近日，知乎网友发文称被江西萍乡女友一家索要“1888万（人民币，下同，371.7万新元）彩礼”，其真实性备受怀疑，随后，作者承认杜撰事实。1月13日，知乎小管家发公告称，依据《知乎社区规范》对其永久封禁。

对涉事账号永久封禁，大快人心！但是，并不让人如释重负。原因很简单，此事极其恶劣，很有剖析价值。

长期以来，天价彩礼最容易触动大众的敏感神经。显然，这个知乎用户对此心知肚明。用匿名账号杜撰一个上海年轻人被索要天价彩礼的故事，并糅合诸多网友帖子的冲突元素，这是弄虚作假。这种做法是不道德的，既欺骗了广大网友，也伤害了江西人民的感情，还败坏了社会风气，该受到谴责。

如今，涉事用户已道歉，但这不能成为终点。惹出了事，两手一摊耸耸肩，就拍屁股走人，一句轻飘飘的道歉就能完事？如果不引入应有的惩戒措施，如何以儆效尤？

一个细节是，该用户辩称，“由于我的疏忽未考虑到网络关注度突然增加”。用疏忽来为自己辩解，太轻佻，太苍白，丝毫经不起推敲。知乎小管家表示，该用户存在以互相矛盾的身份发布内容的行为。应追问，该用户是不是惯犯？如果是惯犯，平台的日常监管为何不能有力有效？

据报道，江西省萍乡市相关部门此前已经介入此事，“初步判断该文章内容系杜撰，当地彩礼上百万都极少”。在以正视听的同时，也应依法采取措施追究相关人员的责任，以更好地维护自身形象。

此外，不能不追问的是，如此之假的帖子为何得以在知乎上大行其道？

按照中国国家网信办发布的相关规定，在此事件中，无论用户还是平台都应担责。网络信息内容生产者不得散布谣言，扰乱经济秩序和社会秩序，这是底线要求。网络信息内容服务平台应当抵制不良信息，应该加强本平台网络信息内容生态治理，这也是底线要求。

平台该履行信息内容管理主体责任，却放逐了这一责任，这是失职；该当好信息内容管理的第一责任人，却心猿意马，抑或虚置责任，睁一只眼闭一只眼，这同样不负责任。

造假，这是道德问题，也是法律命题。无论用户还是平台，再追求流量，也不能恶意炮制不实信息，这同样关乎道德和法律。依法治理，绝不姑息，才有警示效果，相关人员不敢再炮制类似“1888万天价彩礼”的事件。