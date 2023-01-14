是小猪妖太吓人，还是家长玻璃心？

作者：与归

来源：澎湃新闻

中国国产动画剧集《中国奇谭》，收获极高口碑和关注度的同时，这几天也引发争议：有家长发帖称孩子看第一集被吓哭，“家长炮轰中国奇谭”一度登上热搜。

“我们看似给孩子创造了一个真空无菌的精神世界，实则最终可能培养出的是巨婴。”1月12日，在上海“两会”上，市政协委员葛菁也表示，放任不管和过度防护都不可取，“我们既要保障未成年人的权益，同时也要为创作者松绑。”葛菁的发言引发满场掌声。

《中国奇谭》吓哭孩子？这个“指控”不可谓不严重。孩子的感受要尊重，但也得追问一句，孩子几岁、当时为什么哭？如果是学龄前儿童，别说看到小猪妖，就是家里来了陌生亲戚，也有被“吓哭”的呢。

《中国奇谭》目前已更新三集，豆瓣评分高达9.5，这样一部广受好评的作品被指“孩子看了绝对童年阴影”，未必令人信服。

正如很多网友分析，这名家长可能对动画片存在误读。首先，动画片不是天然只是给孩子看的，动画是一种艺术表现形式，它不代表低龄和幼稚。动画的存在本身也是属于成年人的，这一次，《中国奇谭》就引发了很多“打工人”共情。

从家长的角度讲，也不能以自己或自己的孩子为中心，动辄对文艺作品做出绝对化的评定。在给孩子看之前，其实家长也有责任做好筛选，可以结合孩子的年龄、性格、兴趣，考虑要不要给他（她）看、看哪一集。从网友留言来看，孩子从小猪妖的故事中，或许也可以体会到比《西游记》更多的东西。

事实上，从孩子的立场来讲，也不能总是让他们的精神世界处于一个“无刺”的、柔软的、棉花糖般的状态，甚至连动画片里的反派都必须憨傻呆萌、人畜无害，这不利于孩子树立正确的世界观。小猪并不都像佩奇那么可爱，真实世界的野猪还长着獠牙。

文艺创作环境和营商环境一样，需要呵护、用心培养。这一次，无论是《中国奇谭》充满古风写意的画面，还是讲故事的能力，以及对社会现象和问题的观察与表达，都获得了不错的反响，值得更多鼓励。当然，提前做好适龄提示，也是动画片制作应该注意的方面。

对一部文艺作品，不论是书籍还是电影，众口难调的情况很常见，观众始终有正常批评的权利。但批评不是讨伐，更没必要上纲上线，动辄上升到“毁童年”“该禁”的地步。

这次《中国奇谭》的争议，看似是动画片画面或尺度问题，实则也关乎孩子的教育成长、文艺的创作环境。社会应该给文艺创作多些空间、多些包容，不能让创作者动辄得咎、束手束脚。

