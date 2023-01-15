阿根廷队的不当行为是什么？会被怎样处罚？

来源：新华网

国际足联13日宣布，国际足联纪律委员会将对阿根廷队在卡塔尔世界杯决赛中的不当行为进行调查。

在一份发布于国际足联官网的文件中，国际足联称在卡塔尔世界杯决赛中，阿根廷队的行为涉嫌违反了关于公平竞赛以及卡塔尔世界杯关于媒体和市场工作方面的规定。

在卡塔尔世界杯已经结束将近一个月时“秋后算账”，阿根廷队到底犯了什么错？

国际足联并未点明阿根廷队具体哪些行为导致了调查。不过国际足联纪律委员会指出，阿根廷队涉嫌违反了国际足联纪律条款中的第11条“冒犯性的行为和破坏公平竞赛”和第12条“球员和官员的不当行为”。此外，还涉嫌违反了卡塔尔世界杯关于媒体和市场方面的规定。

有猜测认为，“冒犯性的行为”可能来自阿根廷队守门员马丁内斯。在世界杯决赛中，阿根廷队通过点球大战击败法国队夺冠。在随后的颁奖环节中，马丁内斯获得了象征赛事最佳守门员的“金手套”奖，阿根廷人拿着奖杯在全世界球迷面前做出了一个相当不雅的动作。当时，现场的不少记者和球迷都觉得马丁内斯的动作“匪夷所思”，甚至让世界杯和足球这项运动蒙羞。

此外，在世界杯决赛后，按照规定，阿根廷队应当通过混合采访区并接受媒体采访。但阿根廷队在夺冠后十分兴奋，全队又唱又跳地通过混合采访区，无视媒体的采访要求，而且混采区的秩序非常混乱。

那么，如果最终这些指控被坐实，阿根廷队会受到怎样的处罚？会不会影响到他们的世界杯冠军荣誉？

纵观此前国际足联纪律委员会的调查案例，绝大多数的处罚手段都是罚款，有个别严重的案例，一些个人和协会会面临禁赛。而世界杯历史上还没有球队因为纪律问题被剥夺冠军头衔的先例。

从目前的信息看，此次阿根廷队涉嫌的违规行为发生在世界杯决赛的比赛结束后，与比赛本身并没有直接关系，因此，为此剥夺阿根廷队世界杯冠军荣誉的可能性几乎不存在。

不过，如果因为马丁内斯的不雅动作判定阿根廷队违反纪律条款的第11条，考虑到其产生的不良影响，可能会取消马丁内斯的世界杯最佳守门员奖项，并对其进行一定场次的禁赛处罚。对于阿根廷足协来说，则可能会收到一张数额不菲的罚单。