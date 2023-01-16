外国人为什么喜欢日本OMAKASE寿司？

来源：日经中文网

在日式餐饮的热潮之下，“OMAKASE”（没有菜单，由主厨根据当令食材，决定当日的菜品）也在海外逐渐渗透。虽然OMAKASE对日本人来说很平常，但由于能以专业的眼光体验到味道与平时不同的美食，以外国富裕阶层为中心受到高度关注。在这种情况下，“筑地寿司Omakase”（位于东京都中央区）在店名中就突出了OMAKASE。

在筑地场外市场，寿司店鳞次栉比。筑地寿司Omakase位于该市场的一角，外观小巧雅致。店铺的负责人东Kenshiro自开店之初起，不光瞄准日本国内的顾客，在店铺打造上还顾及了海外游客。在疫情期间播撒的种子如今将结出丰硕的果实。

“自（2022年）10月前后起，外国游客增加了不少”。掌柜东Kenshiro感受到了明显的效果。

据其介绍，日本的新冠防疫边境管控措施刚一放宽，外国游客就开始增加，12月约两成客人是来自台湾、新加坡、泰国、美国等的入境游客。日本经济新闻记者12月中旬来到这家店时，东Kenshiro笑着说：“今年已经订满。1月的座位也订出去一半”。

筑地寿司Omakase仅提供以熟成魚和在东京湾捕捞的鱼类为基础的OMAKASE套餐（晚餐为8800～1万3200日元，约合人民币453.31元～679.96元）。“设计菜单时考虑的是提供无论日本人还是外国人，都能获得五种感官享受的新寿司。非常注重现场体验，为了让外国人也能吃得惯，下了一番功夫”（东Kenshiro）。

最受欢迎的是名菜“烟雾握寿司”。打开圆顶形的玻璃盖子后，烟雾四溢，餐桌周围弥漫着樱花木片的香气。

东Kenshiro从18岁开始走上寿司道路，之前一直在寿司匠人培训学校“东京寿司学院（Tokyo Sushi Academy）”担任讲师，向日本人和外国学生教授寿司技艺。他还曾经在中国大陆和香港负责过开店工作。“OMAKASE这个词传播到了亚洲和欧洲。可能是因为这种料理在米其林星级餐厅中较多，给人一种十分考究的印象”（东Kenshiro）。

东Kenshiro自己开设的寿司店从2020年2月开业之初就开始推进同时瞄准日本国内顾客和访日外国游客的战略。店名“采取了100％搜索引擎优化（SEO）对策”（东Kenshiro）。选择的店名让人一看就知道是专门提供OMAKASE套餐的餐厅，而且便于将来向全球推广。

“一提起寿司，就会联想到筑地或银座。结合地理位置，用罗马字搜索sushi omakase时，发现（这家店的）显示十分靠前，对招揽客人帮助很大”。店里还安排了会说英语的服务人员，十分注重菜品的介绍。

为什么OMAKASE在海外越来越受欢迎呢？东Kenshiro认为：“很多人追求新的体验和刺激。存在不想只吃平时点的三文鱼，而是想品尝不知道的料理或者被推荐的美食的需求”。

而且在众多寿司店中，提供熟成魚的店还不多。“来到店里的客人喜欢品尝自己不知道的料理。超乎预想的体验带来了很高的评价”（东Kenshiro）。

为了将寿司文化推广到全世界，这家店还在Youtube上教授寿司的制作方法，包括鱼的处理方法、寿司材料的切法、醋饭的做法等。据说观众中也有很多外国人，“打算借助寿司学院毕业生的力量，在2023年内推出英语和中文内容”（东Kenshiro）。还计划在春季重启因疫情而中止的寿司体验教室。

东Kenshiro目前已经在邻近地段开设了第二家店，计划2023年春季前后开设第3家店。东Kenshiro就未来的打算表示：“将来想作为寿司店的顾问走遍世界”。

OMAKASE潮流越来越火热。品质获得匠人认同的正宗寿司让世界各地的顾客赞叹的日子不远了。

