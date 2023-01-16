阳康后性生活算剧烈运动吗？想备孕怎么办

来源：微信公号“壹读”

作者：闫梓萌

随着第一波冠病大感染渐趋缓和，关于各种“冠病后遗症”的猜测与疑问流传开来。其中最引人注目的话题之一，便是两性相关。

阳康后进行性生活算剧烈运动吗？冠病对备孕有什么影响？

2013年的一项研究，将异性恋夫妻性生活25分钟与跑步机运动30分钟进行对比。在平均的性生活中，即包括前戏、过程及伴侣中至少一方的高潮的过程，男性会消耗101卡路里，女性消耗69卡路里。同样的研究对象站到跑步机上以中等强度完成30分钟的耐力运动，消耗的卡路里为性生活的两倍多。

在传统性生活方式，也就是男性作为主动方的性生活方式中，男性平均每分钟燃烧5卡路里左右，全程心率很少超过130次/分钟，数据远低于跑步的运动量。

因此可以说，就运动强度而言，一般的性生活属于轻度至中度，不算是剧烈运动。

当然，这些都只是一般的、常见的性生活所带来的运动量。每个人对性生活的理解与实践都各有各的精彩，男性并不是必要的主动方，前戏方式与性生活姿势也可以多种多样，进行时的心率以及能量消耗，也会随之改变。

即使你的身体恢复得不错，可以承受性生活的运动强度，保险起见，也还是先禁欲一阵子的好。

感染冠病如何影响精子质量

有些男性表示，自己在感染冠病后，出现了阳痿、生殖器官“缩水”的后遗症，但科学暂未证明冠病确实会导致阳痿。而且迄今为止的各项研究表明，无论是对男性生殖功能，还是对女性的生殖功能，冠病病毒都没有产生直接的影响，但是感染冠病后，男性的精子质量会受到间接影响。

在说具体的影响之前，我们要弄清楚精子质量具体指什么。

第一，精子质量包括精液中精子的浓度。每毫升精液中含有1500万颗精子为正常浓度，倘若精子浓度低于该数值，并不会导致不孕，但是会造成受孕困难。毕竟，精子浓度越低，可用来与卵子结合的“候选人”数量就越少。

第二，精子质量包括精子的活力。在精子进入体内后，要具备一定的活动能力，扭动前行一段路程，才能有机会与卵子结合。一般来说，在精液中要有至少40％的精子具有良好的活动性，才有可能受孕。具有50％的有活力的精子则被视为良好的状况。

上述两者并非缺一不可，有时也可以互补。

例如，有些男性的精子浓度不高，但是仅有的精子都具备较高的活动能力，这样一来精子质量走“小而精”的路线，也可以正常备孕。

除此之外，精子的形状、颜色等也被视为精子质量的体现，但并不是很重要。

感染冠病，又会如何影响到精子的质量呢？

冠病病毒本身并不会侵入到精液当中。然而，感染冠病后，持续的高烧导致身体温度增加，睾丸也跟着变热。变热后的睾丸，新陈代谢加速，此时血液供应跟不上节奏，导致局部缺氧，精子活性及数量都会下降。

但温度给精子质量带来的伤害并非不可逆的，也不会持续太久。精子在睾丸内形成、发育、成熟的周期是三个月的时间，因此，在阳康三个月之后，男性的精子差不多完成了更新换代，精子质量基本也就可以恢复到正常水平了。

因此，不建议大家在阳康后三个月以内进行备孕。

除了感染冠病，受寒等其他疾病引起的发热，同样会对生殖健康造成影响。

男性若想保持生殖健康，应该避免让睾丸受到热刺激：蒸桑拿、长时间的热水澡也会对精子质量带来影响；把笔记本电脑抱在腿上办公时，电脑运行时的升温同样会影响睾丸。

影响精子质量的其他因素

影响男性精子质量的因素有很多。

除了高温以外，性生活的频率也会影响精子质量，频率过高或过低都会降低精子质量。吸烟、酗酒等不良习惯，以及长期的压力，在影响身体状态的同时，也损伤了精子的质量。

2017年，由美国、西班牙、以色列、丹麦、巴西等多国科学家共同进行的一项研究发现，自1973年至2011年，西方国家男性的精子质量大幅下降，精子浓度平均每年下降1.4％，在这近四十年间总共下降52.4％。

这可归因于多种因素，例如这几十年来人们生活方式的改变，压力的增加，饮食习惯的变化，环境污染的加重，农药、毒品等所含有的化学物质影响了内分泌，男性平均体脂率的增长等等。

该研究成果引起了西方媒体的重视，一些媒体将其称为“男性不育危机”，但也有人认为这一称呼有些不尊重男性。中国亦有相关调查研究，结果显示中国男性同样出现精子质量持续下降的趋势。

从个体视角来看，精子质量的下降会影响家庭备孕。但从更大的视角看待，关注精子质量以及男性生殖健康则有着更大的意义。一方面，男性精子质量下降，可能也意味着患有其他男科疾病的风险，比如睾丸癌和尿道下裂；另一方面，这不仅会影响社会整体的生育率，还体现了现代社会与自然环境对人类健康的影响。

长期以来，由于女性承担了更多的孕育环节，人们便将生育的责任与相关现象的原因重点归于女性。这一现象也导致了社会性别文化的不公，女性背负了更多本不该属于自己的压力，一些落后思想仍然将不孕不育只归咎于女性，仍然认为胎儿性别由女性决定，尽管科学早已证明影响胎儿性别的其实是男性精子所提供的染色体。

同时，男科疾病有时仍被视为难以启齿的“男”言之隐，男性的生殖健康也没能得到足够的重视。

所以，不仅是在冠病阳康之后，在任何时候，科学备孕的前提，都是首先要客观地、平等地认识自然所给予我们的生命。