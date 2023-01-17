刚开播的《三体》，为何承载了如此高的期待？

来源：《新京报》

作者：从易

1月15日晚，备受瞩目的电视剧版《三体》开播了。

相较于此前期待有多高、失望就有多大的动画版《三体》，这一回电视剧版虽有争议，但总体评价尚可。

对于一些非原著粉观众来说，剧版的开篇多少显得云里雾里，制作经费看上去比较有限。但很大一部分原著粉对剧版的改编相对满意，多少减轻了他们内心的一个担忧，也就是外界常说的“中国人拍不好自己的《三体》”。

能否拍好《三体》，确实是中国科幻影视所承载的一个巨大压力，也是中国科幻影视证明自己，所需要迈过的关键一道坎儿。

拍好《三体》主要取决于两方面

2006年，《三体》在《科幻世界》连载，单行版出版后很快就在科幻圈引起轰动。《三体》以一己之力将中国科幻文学拉到了世界一流水准，并于2015年获得雨果奖。

可以说，《三体》代表了中国科幻文学的“门面”，也是中国科幻影视改编中一块最硬的骨头。

科幻文学好歹有了《三体》，中国的科幻影视却缺少同样量级的作品，科幻影视存在明显的滞后。症结何在？

中国人能否拍好自己的《三体》，主要取决于两个主要环节。

一个是特效制作，这与影视产业的工业化水平息息相关。

科幻是以人类科学理论为依据和基础，面向未来，向人们描述一种可能的世界图景，它是高度科学性的，也充满神奇的想象力。对于科幻世界的还原，需要极高的特效水平。《三体》中的古筝计划、技术爆炸、水滴团灭、二向箔、降维打击、末日战役等，没有高水平、巨额投入的特效制作，很难会有让人满意的效果。

让人感到欣慰的是，得益于中国影视工业的发展，国内的特效技术有了很大的进步。此前的一些带有科幻元素的作品，比如《流浪地球》《刺杀小说家》等，特效都算让人满意。《三体》影视剧版，只要制作方有足够的投入、能够耐得住性子好好磨特效，问题不会很大。

真正考验中国科幻影视的是另一个环节。它是观念层面的问题，即科幻意识——制作方与观众是否有科幻意识。

出于历史、传统、教育等多方面的综合原因，中国人更偏向于“写实”的创作，哪怕中国有很多的神话传说、玄幻作品，它们也主要是基于现实世界的二次想象，而非像科幻那样基于科学推理的未来想象。

保持科幻意识很重要

从持续多年的“《三体》热”，到2019年《流浪地球》开启中国影视的科幻元年，这几年来，国内的科幻意识已经有了长足的进步，科幻影视的受众基础越来越大，从《三体》动画版、电视剧版的热度，以及《流浪地球2》在今年春节档的预售热度中，都可见一斑。

那为何还有“中国人拍不好《三体》”的担忧呢？因为从某种程度上说，巨制的《三体》，是检验科幻意识高或低的试金石。

譬如《流浪地球》虽然也改编自刘慈欣的小说，但它是短篇小说，电影的篇幅也很有限，它容纳的科幻理念是比较“通俗易懂”的。相对而言，《三体》容纳的科幻理念要复杂、深奥、晦涩得多，还有尤为关键的，它非常考验耐心，是否有耐心进入一个全新的科幻世界，也是科幻意识的一部分。

读过《三体》的人都知道，《三体》是相当慢热的作品，尤其是第一部，几乎都是文戏，没有受众所以为的各种神乎其神的打斗。但第一部又是《三体》系列中最为关键的，它要铺垫三体文明对于人类文明在科技上的碾压，三体用智子窒息了人类科技的进步，从而给人类的科学家们带来恐慌、绝望、毁灭性的心理打击。

这个看似冗长的、繁杂的、神秘的世界观设定，是整部作品科幻意识的首要体现。当制作方和观众都能够耐着性子接受、投入、享受这个设定，才证明我们的科幻意识有了根本上的提升。

可惜的是，此前动画版《三体》给观众泼了凉水。其几乎是将第一部跳过去了，直接进入第二部“黑暗森林法则”的阐释。这就如同是拍科幻影视，但省却了科幻意识部分，直接开始商业元素更足的打斗。这种做法，恰恰说明了制作方缺乏耐性，自身科幻意识不足，对观众也缺乏信心。

目前，仍无法定论电视剧版《三体》是一部成功的作品，但它做得不错的一点在于，其对原著的还原度很高，耐着性子跟着原著的节奏一点点把这个宏大的科幻世界徐徐展开。虽然对于未看过原著的观众来说，难免有些晦涩难懂，也很考验耐心，但这恰恰是提升科幻意识的必经之路。

中国科幻影视需要更多的耐心，不论是特效制作水平的提升，还是科幻理念的呈现。无论如何，我们期待国内能够早日拥有成功的《三体》影视作品，毕竟得益于《三体》巨大的国民影响力，这会是一次前所未有的、普及科幻理念的良机。