刑释人员卖惨博流量，这也能成“新赛道”？

来源：《北京青年报》

作者：胡欣红

据报道，在一些短视频平台搜索“刑满释放”，会看到许多自述刑满释放的博主，用短视频或者直播进行分享和创作。有业内人士总结认为，一个新流量赛道悄然出现——运营个人账号的刑满释放人员共同踩出一条“浪子回头励志网红”的新赛道。

俗话说：“浪子回头金不换。”服刑是人生的污点，如果刑满释放之后能深刻汲取教训，敢于直面所犯的错误，当然值得肯定与尊重。刑满释放人员如果缺乏一技之长，工作难找，网络时代尝试直播类的“时髦工作”，也不失为融入社会的一种选择。但是，如果以服刑为“亮点”博流量，这样的“流量密码”令人不敢苟同。

首先，主动曝光“刑满释放”有卖惨之嫌。不回避人生污点固然是一种积极的人生态度，但服刑本身并不值得“炫耀”，以之为“卖点”，搞得唯恐天下不知，意欲何为？

其次，网络主播是一个具有一定特殊性和公共性的职业，主播的言行品性会在无形中向外界传递某种价值理念，对社会具有一定的影响力。如果“标榜”刑满释放就能引发关注，总让人感觉奇怪、不踏实，甚至细思极恐。

事实上，这样的“励志网红”往往经不起推敲。近日，某平台账号“天郎哥哥”被网友发现并曝光其所犯罪行为强迫卖淫罪。在另一个平台拥有账号“寻亲男孩今晚有没有哭”的某主播，自述悲惨寻亲经历，称命运坎坷曾误入歧途，后进入“社会大学”(即监狱)，收获了许多网友的同情，开始直播带货后被曝光其所犯罪行为强奸罪。这两名主播以刑释人员身份卖惨，均引起公愤，网友纷纷表示“愤怒至极”“不可容忍”。

其三，刑满释放人员变身“浪子回头励志网红”，不仅有悖公序良俗，更涉嫌触犯相关法规。网络主播目前虽然没有明确的从业限制，但作为从业属于互联网营销师下面的“直播销售员”工种，是国家认定的一种新职业，理应遵循基本的公序良俗和相应的法规。

2022年4月，国家广播电视总局网络视听节目管理司、中共中央宣传部出版局发布《关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知》，要求严禁违法失德人员利用直播发声出镜，网络直播平台在主播和嘉宾选用上要严格把关，坚持把道德品行、艺术水准、社会评价等作为选用标准，对违反法律法规、违背公序良俗的失德失范人员坚决不用。

总而言之，直播相关从业虽然没有明确的法律规定，但理应重视基本的价值观导向，如果把刑满释放作为一个流量口吸引大家，肯定有问题。当然，对于刑满释放人员当主播，也不宜一棒子全都打死。一方面，相关平台要加强审核，对利用犯罪事实等进行炒作、消费的行为，都要严厉禁止，该删除的就删除，该销号的就销号；另一方面，对于合法合规从事网络直播的刑满释放人员，也要予以支持和鼓励。

网络直播怪事多，刑满释放人员变“浪子回头励志网红”成为“新赛道”，即为典型之一例。直播间里的种种乱象，具体细节和表现固然不尽相同，但都折射出一种“猎奇”倾向，似乎只要有“特点”，甭管优劣，就可以有效吸引流量。直播本应该尽可能向公众展现“真善美”的一面，有时却成了“群魔乱舞”的舞台，“假恶丑”的东西甚至大行其道，屡屡震碎三观。

如何让直播不再为了流量异化成“审丑”狂欢，共同维护文明清朗的网络环境，值得我们警惕深思。