春节假未到，“春节价”已来？

来源：工人日报

作者：何勇海

“快剪不起头发了，春节期间会员价28元变58元，非会员40元变80元。”“平时常去的15元小区理发店，现在也要30元了，还得排队预约。”据1月16日《钱江晚报》报道，最近很多理过发、做过美甲的消费者都反映，春节假还没放，已经在常去的店里“享受”到了“春节价”。

临近春节，从美发、美甲、美睫等“爱美”行业，到洗车、家政、餐饮等刚需行业，相关服务的价格似乎都在水涨船高。有的商家甚至在离春节还有一个多月的时候，就抢先开出“春节价”，且越临近春节价格越贵，让不少消费者觉得“吃相有些难看”。

对于 “春节价”，不少人都持一种理解的态度，一来，假期公众的消费需求大大增加，而部分商家又停止了服务；二来，春节期间员工工资、运输费用等成本都在增加，适当提价没啥不妥；第三，相关从业者牺牲了节日里与家人的团圆与美好，增加些收入可以视为对他们的安慰和补偿。

不过，从法律角度说，即便是“春节价”也须明码标价，向消费者事先告知，保证消费者的知情权和选择权，这是商家的义务。同时，在保证服务质量的前提下，涨价要适度，要杜绝乱收费、乱涨价。

春节是中国人最看重的传统节日，是欢乐祥和的日子，如果消费者在节日里挨了宰，被商家“狮子大开口”，显然会影响心情和消费热情。而且商家实行“春节价”本是为了增加一些收入，如果漫天要价，甚至提前很多天便开始收“春节价”，很有可能会吓退消费者，如此便可能得不偿失。

对商家来说，“春节价”可以有，但别搞成过度涨价甚至是价格欺诈。春节同样是弘扬优秀传统文化的契机，在这个时候，商家的言行更应该体现文明经商、仁义经商、货真价实、童叟无欺等传统。

对“春节价”越来越提前以及串通涨价、模糊标价等情况，有关部门是否能够予以重视和规范？比如，对春节期间涨价的时间、幅度进一步予以明确；加强春节前夕及期间的市场巡查，密切关注商品服务价格变动情况，及时受理消费者的价格投诉举报；严厉打击价格违法违规行为等。总之，不能让“春节价”成为春节假的堵心事。

