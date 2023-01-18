年年有余！广东喊全球友人吃年鱼

来源：GDToday

随着中国进入“春节模式”，各类年货产品纷纷使出浑身解数试图进入消费者的“购物清单”。“年鱼”这一崭新概念在今年应运而生，瞬间在全国掀起一股年礼消费新风潮。

这一新的年礼产品，来源于中国广东。

广东是中国第一水产大省，水产品总产量、水产养殖产量位居全国第一。2021年，广东省渔业经济总产值为4087.71亿元（人民币，下同，约798亿新元），占全国渔业经济总产值的13.77%，金鲳鱼、海鲈、生鱼、鳜鱼、加州鲈、鳗鱼、罗非鱼等产量均列全国首位。

对全球华人而言，鱼寓意颇丰，一句“年年有余（鱼）”承载着普罗大众对于财富、幸福的美好向往，是春节年俗文化的重要载体之一。所谓“年鱼”，即是将鱼纳入春节年货礼包，主要产品形式有鲜活鱼、冰鲜鱼及鱼预制菜等。

其中，预制菜品类丰富，涵盖中国各大菜系，有酸甜可口的菠萝咕噜鱼，有咸鲜微甜的红烧鲳鱼，有海味荟萃、营养满溢的海鲜煲，喜辣的消费者则可以选择金汤酸菜鱼、椒麻鱼、烤鱼等菜品。

2022年9月，广东省2022年“中国农民丰收节”在珠海斗门举行，邀八大菜系八位名厨同台烹饪八道白蕉海鲈硬菜。自此，政府指导，企业入局，从概念到年货礼包等实体产品，“从塘头游向餐桌”，“年鱼经济”不断推动产业升级，富农兴农，成为激发广东乡村振兴的新动能。

去年12月，首届中国年鱼博览会于在珠海召开，集结了来自全国各地200多家年鱼企业，全面覆盖产业链上下游。现场签约投资金额超百亿元，采购总额达6.5亿元。

据了解，截至目前，湛江金鲳鱼收购价较前年翻了近三倍，创历史新高。

从一条小小的鱼苗，到肉质肥美的成品鱼，再到包装精良的年货商品，承载着本土文化记忆的广东年鱼，正在游向千门万户，成为带领当地渔民致富兴旺的“黄金鱼”。

据悉，广东正致力于推动年鱼走向世界，在全球范围内举办系列推介活动，搭建产销对接平台，邀全球华人、各国友人共享年鱼宴、共庆中国年。

