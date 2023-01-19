中国电竞人才缺口超百万 不到15%岗位处于人力饱和状态

来源：北京青年报

近日，由人社部下属的中国人事科学研究院指导的《腾讯助力新职业与就业发展报告(2022)》正式发布，报告公布了数字生态下的147个新职业，其中“电子竞技员”及“电子竞技运营师”被评估为稳定期数字生态职业，每个职业将为行业相关领域带来约50万-100万的就业岗位。

为推动电竞产业发展，各地政府相继推出了一系列电竞行业的扶持政策。如深圳市将电子竞技新增纳入了市体育产业专项资金重点鼓励发展的运动项目类别——在深圳举办国际性和全国性高水平电子竞技赛事，将得到500万元以上的资助。未来几年内深圳的电竞行业，尤其是赛事建设将进一步高速发展。

而据人社部的报告，目前电竞行业只有不到15%的岗位处于人力饱和的状态，而类似赛事制播等产业中上游专岗岗位缺口达150万人，未来五年内对细分领域人才的需求依然很高。

也正因此，电竞行业人才职业教育显得愈发紧迫。唯有加大对电竞职业教育的投入，通过培养更多优质电竞运营人才，有效促进电竞活动及内容质量的产出，才能真正推动电竞产业健康、持续、有效发展。

比如腾讯电竞日前宣布正式布局电竞人才职业教育，将通过发挥自身流量、技术、生态等优势，联合内部各赛事业务，以赛事策划与制播为方向，设置“电竞赛事策划理论课”与“电竞制播轮岗实践课”两大板块，邀请了拥有世界/洲际大型电竞赛事执行经验的资深从业者担任讲师，并提供腾讯电竞基地作为学员们的实操课程，真正做到“毕业即可上岗”。

除职业教育外，腾讯还积极推动电竞人才的职业认证。2022年8月，在广东省人社厅、深圳市人社局的指导下，腾讯于深圳试点开启“电子竞技员”的从业资格培训和技能认定相关工作，并为通过考核的从业人员颁发了首批国家人社部认可的职业技能等级证书。

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2022年中国电竞产业收入1445亿元

近日，中国音数协电竞工委发布了2022年中国电竞产业数据摘要。数据显示，2022年中国电子竞技产业收入为1445.03亿元；中国电子竞技用户约为4.88亿人；中国电子竞技游戏产品中，射击类、多人在线战术竞技类和体育竞技类是产品数量最多的三种玩法类型，占比分别达到25.7%，17.1%和10.0%。

自2003年电竞被国家体育总局批准列为正式体育项目以来，电子竞技成为融合了技术和文化，推动数字经济和实体经济共同发展的新兴业态。据了解，在4.88亿电子竞技用户中，男性用户占比56.4%，女性用户占比43.6%。42.5%的用户具有大学本科及以上学历，26.4%的用户具有大学专科学历。

2022年，中国国内共举办了108项电子竞技赛事，相较2021年有所减少。上海是举办电子竞技赛事最多的城市，赛事数量占全国的22.39%。成都、杭州、深圳举办的电子竞技赛事数量占比也均超过了5%。