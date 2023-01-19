首届中国麻将公开赛3月开打 超200万人注册为运动员

来源：杭州亚组委网站

1月17日，在杭州亚运会棋类比赛场馆——智力大厦召开的2023年度麻将运动赛事计划发布会上，公布了今年的七项赛事计划。

其中，赛事总奖金高达100万元的“首届中国麻将公开赛”，将于3月24-26日在杭州举办。赛事设有四川麻将和国标麻将2个正式项目，以及杭州麻将2v2这个推广项目。

本次赛事对选手的麻将段位还是有严格要求的。

据介绍，首先要在微信小程序“智力运动考级”中注册成为麻将运动员，然后根据引导在线上获得业余6段，才有资格在3月份报名参加，分别于在北京、成都、杭州举行的“专业段位定段赛”。晋级后获得”中国麻将公开赛”的参赛资格。

四川麻将和国标麻将的考级从去年就已开放，从时间上来看，现在立刻开始考级，是完全来得及的！另外，杭州麻将的考级预计将从4月开始。

截至今日，麻将运动技术等级评定中心总计发放119万余张业余段位证书，已经有超过两百万名麻将爱好者正式注册成为麻将运动员，共有140名麻将运动员达到了业余9段这一最高业余段位。

如同围棋、象棋等其他智力运动一样，在经过技术技能等级评定后，高水平的业余选手大量涌现，运动员需要通过比赛来展现水平。麻将运动技术等级评定中心和麻将运动竞赛训练中心在国际麻将联盟和中国棋院杭州分院的指导下，全年的赛事计划如下：

1、“微乐杯”第一届杭州市智力运动会麻将项目决赛

2、专业段位定段赛(成都、北京、杭州)

3、中国麻将公开赛(A级)

除以上赛事项目外，麻将运动等级评定中心与麻将运动竞赛训练中心还制订了以下赛事规划：亚洲麻将锦标赛、中国麻将竞技联赛、四川麻将公开赛、世界麻将精英巡回赛。