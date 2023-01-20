中国足球再反腐！足协一天两人被查，和李铁案有关？

来源：每日经济新闻

中国足球再掀反腐风暴！继李铁之后，中国足协一天之内两人被查！

据湖北省纪委监委网站1月19日消息，中国足球协会常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

中国足球协会第十一届执委会成员、原秘书长刘奕涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

与李铁一样，陈永亮和刘奕涉都是被中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

四天前的这次会议，细节值得关注

另据新华网报道，中国足球协会第十一届执委会第八次会议1月15日在苏州召开。

国家体育总局副局长、中国足协党委书记杜兆才表示，中国足球改革发展任重道远，必须全面加强党对足球工作的领导，坚定不移贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》。进一步加强男、女足各级国家队建设，实施“三级国家队突破行动计划”；加快落实女足改革发展方案，推动“女足重返世界一流”；坚持以青训为根，加快构建中国特色足球青训体系；坚持以联赛为本，构建中国特色职业足球发展模式。

杜兆才说，足球工作者要切实增强使命感、责任感、紧迫感，共同谋划中国足球发展之策，走好中国足球新的长征路，对标2035年建成体育强国目标，卧薪尝胆、真抓实干，打好中国足球翻身仗。

中国足协主席陈戌源表示，中国足协2023年工作重点将聚焦于强化男女足各级国家队训练备战工作、持续推动职业联赛健康发展、加强青少年足球工作、深化足球领域改革、强化足协自身建设、加大行业风气治理等。要以时不我待、只争朝夕的精神，积极探索中国特色足球发展道路，为振兴中国足球努力奋斗。

会议听取了中国足协2022年工作情况及2023年工作计划，听取了职业联赛2022年工作情况及2023年工作计划。

此外，其中一个细节值得关注，当天的会议决定，免去刘奕的中国足协秘书长职务。

和李铁案相关？“李铁从来没觉得自己会真的出事”

另据湖北省纪委监委网站2022年11月26日消息，中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

据北青体育1月11日消息，多位媒体人披露，中超深圳队的总经理丁勇被带走，也被认为和李铁案有关。目前深圳已经有三人被带走调查，包括前国脚张鹭、前总经理丁冬梅，加上丁勇。

官方通报中的“涉嫌严重违法”最终面貌会是什么尚需等待调查结果，但作为中国足球界的知名人物，李铁的过往脉络关联甚多，并且大多有可循痕迹。

从履历来看，李铁的确拥有一份不错的执教成绩单。李平康也认为，从国内教练的维度看，李铁的业务能力属于一流梯队。不过李铁也有不少被质疑之处，其中最轰动的或许是他在执教河北华夏幸福时期冲击中超联赛的“绝地大逆转”。

2015年，同为中甲球队的大连阿尔滨俱乐部和河北华夏幸福俱乐部争夺晋级中超联赛的一个名额。在最后阶段，河北华夏幸福取得多场连胜，最终反超大连阿尔滨，晋级中超。当年10月，大连球迷协会聘请律师并召开新闻发布会，实名向公安部和体育总局举报河北华夏幸福踢假球。举报内容包括涉嫌收买对手球队以及竞争者的对手球队、违规雇佣足协退休干部编织关系网以获得不当利益等。

时任大连阿尔滨俱乐部总经理石雪清对此事没有得到彻查耿耿于怀。在李铁因涉嫌严重违纪接受调查后，石雪清在微博发文称“作为七年前的被害人今年终于雪耻前仇！这也是大连球迷的胜利……正告那些跟他一起合伙做坏事儿的人赶快自首。”

《每日经济新闻》记者联系到石雪清并欲就相关事件求证更多细节，但截至发稿，石雪清尚未同意采访请求。

每经记者梳理相关事件脉络时发现，其实早在李铁事件之前，国内足坛就已经有了震动的信号。今年8月，原教育部体育卫生与艺术教育司司长、中国足协副主席王登峰涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。2015年，《中国足球改革发展总体方案》出台，同年，王登峰开始担任全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任。

去年12月，天津市纪委监委发布消息称，原天津泰达足球俱乐部有限公司董事长董文胜涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。此外。原天津泰达足球俱乐部有限公司总经理李广益涉嫌严重违法，也正接受监察调查。

李平康告诉每经记者：“据我了解到的情况，直到被带走前，李铁从来都没觉得他会真的出事。当时有人建议他出国，但他不以为然。”