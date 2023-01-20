春节期间容易“上演”哪些纠纷？

来源：法治日报

作者：徐伟伦、阮小英

春节，最是团圆暖人心，年味更是团圆味。

喜庆的同时，也别忘了安全第一。中国北京市房山区人民法院通过梳理相关案件，发现春节期间的纠纷其实并不少，租车回家、预订年夜饭、燃放烟花爆竹……一个不小心，就可能闹出不快。对此，房山区法院的法官以案释法，用法律为你的春节假期保驾护航。

春节租车有优惠 签约条款莫忘瞧

“春节租车，租七送七。”看到这样的广告，李先生果断从某汽车租赁公司的App下单，准备租车回家。2020年春节前，李先生如约租到了车辆，实际用车时间为2020年1月21日到2020年2月2日，共计13天。结账还车时，本以为只需要支付七天费用的李先生，却被租赁公司要求支付10天的租车费共计4800元。

说好的“租七送七”，怎么租了13天却要收取10天的费用？李先生认为汽车租赁公司没有兑现承诺，故诉至法院。

对此，汽车租赁公司称，“春节租车，租七送七”的实际活动内容是春节租期优惠券包，客户在App领取三张优惠券，于春节租车使用；第一张券最高减免三天，另外两张最高减免两天。李先生租赁汽车订单取还车日期在1月21日到2月2日凌晨5点，已经使用了第一张优惠券减免了三天，后两张券的使用条件为租用时间是2月1日到3月31日，且租期要大于等于三天，所以李先生不符合后两张券的适用范围。

对于这样的说辞，法院审理后认为，根据已有的证据证明，李先生租车使用了一张减免三天费用的优惠券，另有两张优惠券不符合使用要求，李先生在庭审期间也表示当时只看到租车广告写的“租七送七”，但没有看到合同内的详细规则和条款。李先生在没有其他证据的情况下，应承担不利后果，据此法院驳回了李先生的诉讼请求。

年夜饭因故取消 定金订金大不同

此前，徐女士在某餐饮店办理了预付卡，预存的现金可用于消费。2021年春节来临前，徐女士在餐饮店支付了300元（人民币，下同，58新元）定金预订年夜饭，后因家中老人要求临时改为在家吃饭。对于已经交的300元定金，徐女士与餐饮店协商后，餐饮店表示定金可以存入徐女士的预付卡内，转为预付款用于日后消费。然而，徐女士发现，餐饮店在此后没多久就倒闭了，索赔无门的她，选择诉至法院，要求餐饮店退还预付款300元及年夜饭定金300元。

庭审期间，餐饮店辩称，因徐女士自身原因导致年夜饭的取消，徐女士对此次合同构成违约，因此年夜饭定金不同意退还。

法院审理后认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。徐女士在餐饮店办卡消费，双方之间形成了服务合同关系，徐女士预付了餐费，餐饮店应提供就餐服务。现由于餐饮店自身原因，导致徐女士无法正常消费，餐饮店应退还未消费部分的餐费。关于徐女士预订年夜饭的300元定金，经双方商议已经转变为预付款的性质，因此也应一并退还。

“定金和订金不同的，定金具有担保债权的作用，订金则为‘预付款’的性质。”法官提醒，根据民法典的规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回；给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。按照“定金罚则”，若客户违约，支付的“定金”商家可不退。如商家和客户经双方协商一致同意，将定金转变为“预付款”，则应按照“订金”处理，根据实际合同约定予以履行。

小区门口放烟花 物业未劝应担责

2021年春节期间，小区业主张先生在燃放烟花时导致姚女士房屋发生火灾，造成经济损失近80万元。事后，姚女士的索赔之路并不顺利，因与张先生及小区物业公司没有谈拢，姚女士向法院起诉索赔房屋装修费等各项损失70余万元。

对此，张先生辩称，其燃放烟花的地点系公共广场，且在小区燃放烟花时，物业公司保安就在旁边，并未进行制止，应视为物业公司允许燃放烟花。

小区物业公司则称，张先生燃放烟花的地点在小区西门外，不在物业公司的管理区域内，没有义务进行制止。

燃放的地点究竟在哪里？法官在现场勘验后发现，张先生燃放的地点确实在小区西门外，但燃放点旁边就是废弃的小区停车闸机，正北侧为物业公司管理的停车场，且此处距离公共道路尚有一定距离，不远处的上方为姚女士家房屋的起火阳台。

法院审理后认为，结合已有的证据，能够认定张先生燃放烟花的行为和姚女士的损失之间存在因果关系。张先生未履行禁放烟花的政策规定，同时也没有尽到确保燃放安全的个人义务，在无法确保周围人员、财产安全的情况下燃放向空中喷射并带有爆炸性的烟花，最终导致火灾发生，因此应承担主要责任。

对于物业公司的责任，法院认为，张先生燃放烟花地点虽然位于小区西门外，但距起火房屋楼体距离仅10多米，且张先生燃放的是向空中喷射的烟花，有对小区建筑设施、场地等造成威胁的可能。根据监控录像显示，除张先生外还有其他人员在西门外燃放烟花，小区物业公司并没有进行劝阻管理。综合案情后，法院认定，小区物业公司没有尽到其应尽的管理责任，酌定物业公司承担20％的责任，张先生承担80％的责任。