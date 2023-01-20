“把父母赶出家门”的短视频需被“赶出家门”

来源：新京报

作者：宋述

“凌晨三点多，我把72岁的父亲赶出了家门。”

这样令人乍听大吃一惊的言论，细查之下，就会发现在短视频平台上并不少见，甚至成为了一种“通稿”——“把父母赶出家门”。对此，网友们议论纷纷，认为不该拿父母开玩笑。

如此文案，连时间、情节等台词也没有改变，只是换了一个主播，换了一种表情，就能收割一波又一波流量。用短视频创作赚取流量，本也无可指责，但通过这样一种虚构的、有违公序良俗的方式，却实在是突破底线。

“把父母赶出家门”，这样频频出现的视频，之所以引起公众反感，就在于它违背了公众心里最基本的道德规范。

短视频是对现实生活的分享、记录与再加工，但这种再加工不包括无下限的编造与离谱的讲述。在人人皆可短视频的现实生活中，某种程度上，短视频成了一个公共表达窗口，也就理当承担起基本的社会责任，而非一味哗众取宠，甚至欺骗公众情感。

此类视频引起公众反感的另一个重要原因，则在于临近春节，正是阖家团圆的好日子，而将父母拿来开玩笑，“把父母赶出家门”，正是以一种截然相反的氛围，刺激着公众情绪。

当这类通稿式“一眼假”的视频，一再出现于公众视野，也需要我们反思：这类虚假且无下限的视频为何有存在的土壤？它们是怎样失序的？

短视频无门槛，但必须有下限，相关方应当对此乱象采取有效手段来进行规范、制约。尤其是作为平台一方，更应及时完善相关规则，将类似“赶父母出家门”的无底线短视频及时“赶出家门”，遏制其病毒式传播，方能维护好网络空间里的风清气朗。