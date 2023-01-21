压着新郎新娘叠罗汉，热闹岂能成胡闹？ 

来源：新京报

作者：胡欣红

近日，一则中国山东临沂多名婚闹者叠罗汉将新娘新郎压在身底的视频引发关注。视频中，新娘被喷得满头白沫，又被反复拉扯，随后多名男子强行按着新娘和新郎的头拜堂。当地政府工作人员表示，已将此事反映给领导，也跟村里沟通过，弘扬移风易俗，拒绝恶俗婚闹。

结婚是传统上的大喜事，民间一直有结婚“三日无大小”的说法，在热闹图吉利的心理下，一些人觉得不闹反而不热闹。

令人遗憾的是，近年来一些婚闹风俗显然走了样。当众叠罗汉将新娘新郎压在身底，不仅有一定的危险性，这种以新郎朋友身份进行的“合理”猥亵、霸凌，对于新娘来说，可能会成为这辈子最羞辱的时刻。

相比之下，叠罗汉还算是“文明”的，在一些地方甚至已经逐渐沦为低级下流的表演。于是，在历史上具有一定意义和社会功能的“闹婚”，在一些地方异化为婚闹，令人深恶痛绝。

热闹不是“胡闹”。结婚本是喜事，但屡禁不止的婚闹，因为顶着“传统习俗”“地方特色”的噱头，成了扯都扯不掉的“牛皮癣”。对于这种明显有违公序良俗，败坏社会风气，侵犯他人人身权利的行为，必须予以严厉打击，以纠偏不良的闹婚习惯。

问题是，很多人明知这些低俗婚闹是不法行为，却依然有恃无恐乐此不疲。究其原因，关键就在于恶俗婚闹披上了“狂欢”外衣，加之举办婚礼的人家为了吉利与喜庆，一般不会翻脸。违法不需要付出代价，自然就难以有效遏制某些人心中的邪念。

风俗大不过国法，任何行为都不能跳出法律的约束。对于低俗婚闹，司法机关该出手时就出手，依法惩治。同时，有关部门、社会团体也要积极依据相关政策规定，宣传引导教育。引导与严惩相结合，遏制这股歪风邪气在社会上蔓延。

社会在进步，人们也应自觉抵制恶俗婚闹行为，让婚礼回归温馨浪漫，让“闹婚”回归文明祝福。