上门做年夜饭太火 厨师都不够用了！有人10天能挣2万人民币

来源：中新经纬

近日，家住中国浙江杭州的胡女士花了1800元（人民币，下同，约350新元）在厨师上门平台上订了上门年夜饭。因为是私人定制，胡女士表示自己“想菜单想到头秃”。胡女士选择的是不含食材的上门做饭服务，也就是自备食材或者请厨师代为购买，1800元仅为厨师做饭的服务费。

至于为什么要订购上门年夜饭，胡女士表示，“主要是家里吃图个热闹，还能省下时间陪陪家人。”武汉的侯女士(化名)同样订购了上门年夜饭，她也表示，想在家里吃年夜饭又不想父母太累，所以请了私厨来家里做，边吃边欣赏夜景，吃完在家一起看看春晚，聊聊天，一家人其乐融融。

面对春节的重头戏——年夜饭，有的人会选择去酒店或餐厅吃，省去自己做菜的麻烦，也能享受服务，有的人则会选择在家吃。有人既想在家享受温馨的氛围，又不想花费时间准备菜品怎么办？这就催生了一种新业态——上门年夜饭。

需提前一个月预订 全包一般3000-5000元/桌

“今年是最旺的一年，已经订了50多桌了，目前厨师已经订得差不多了。”漆国庆是成都放心饭菜贸易有限公司的总经理，他从2016年开始做上门做饭方面的服务，目前业务主要分布在成都、重庆、武汉、上海等直辖市或省会城市。当被问及今年上门年夜饭的订单，漆国庆如是说。

另一家上门做饭平台“51厨师”的负责人胡泉宇也表示今年的上门年夜饭格外紧俏。“今年已经订了100多桌上门年夜饭了。目前的情况是订单多，但是厨师不够，很多客户从一个月前就开始预订了，一般我们订单最旺的时候是春节，其次是中秋节。”

漆国庆和胡泉宇均表示，目前他们提供的上门年夜饭服务主要面向中高端客户，餐品和服务会根据客户需求进行定制。

“定价方式主要有两种，第一种是客户提出要求，指定菜品或者菜系等，我们写报价。第二种是根据客户的预算配餐，如果低于我们的价格就做不出来，需要加收一定的服务费。今年我们最低的档次在4000元-5000元，有些客户要求吃得比较好，得好几万块钱，我们也接过花几十万的。”漆国庆说。

据介绍，目前上门做饭的服务模式主要有两种，全包或者半包。全包就是厨师带上所有需要的食材去客户家烧菜，客户一般需要支付一定金额的跑腿费。半包就是客户自己准备好食材，厨师上门负责烧菜即可，此时收取的是厨师上门的服务费。

胡泉宇表示，全包模式下，每桌单价一般在3000-5000元，底线则是人均200元，低于这个价格，厨师不愿意接单。半包模式下的收费主要由城市和厨师资历决定。“春节期间，北京、上海、广州、深圳厨师的服务费大概在600-800元，包8-10位用餐的一桌菜。其他城市以400-600元为主，但低于400元的不多。”胡泉宇说。

“从上门年夜饭的订单来看，选择全包的客户比较多。一方面客户觉得自己买菜比较麻烦，另一方面客户往往需要接待亲朋好友，抽不开身。”漆国庆表示。

值得注意的是，上门年夜饭不仅菜品、服务可以定制，价格也可以“定制”。春节期间，人们消费会有图“吉利”的心态，在客户认定的价格范围内，上门做饭平台一般会给出比较“喜庆”定价。比如客户要求价格在10000-20000元，平台一般定价16888元或18888元，客户也很乐于接受这种价格。

有厨师10天能挣2万元

据介绍，目前上门做饭平台选择的一般是厨龄较长、经验比较老到的厨师，这些厨师大多在酒店或餐馆任职，兼职来上门做饭平台接单。

据漆国庆讲述，有的厨师手艺比较好，客户口碑好，平台就会积极派单给他，一般情况下每位厨师一天接一单，时间充裕的情况下可以接两单。春节期间，按照平均每天1600元-2000元收入计算，厨师连续工作10天可以挣到约2万元，有厨师甚至愿意放弃酒店工作，专门接上门做饭的单。

不过，专门在上门做饭平台接单的厨师张先生告诉中新经纬，在春节这种旺季也并非能保证每天都有单。“有时一天好几个单接不过来，有时一天都没单，得看运气。单价比较低或者想休息的时候有单也不接了。”张先生说。

据中新经纬了解，目前北京多数餐厅或酒店并未推出厨师上门做年夜饭的服务，就连2021年和2022年曾推出“年夜饭大厨到家”的北京王府井希尔顿酒店秦唐中餐厅也表示，今年不会推出此类服务了，因为“餐厅的厨师不够”。

对于上门做饭的市场，胡泉宇有自己的见解。“我们是属于垂直细分领域，同样是上门服务，保姆是做家常菜，而我们请的是专业大厨到家里做菜。”

胡泉宇认为，上门做饭和酒店宴请是两个不同的消费场景，上门做菜一般是宴请亲朋好友，而酒店宴请则偏向商务应酬。同时两者的用餐体验也不一样，请厨师上门做菜可以节约客户时间来招待亲朋好友，就餐结束以后场景也可以延续，而酒店宴请一般吃完就离席。“因此我认为上门做饭是一个覆盖面很广的行业。”胡泉宇说。

但是由于面向中高端客户，客单价较高以及厨师资源有限等因素，目前上门做饭的服务集中在一、二线城市。

“我们上门做饭的服务是从一线城市开始的，因为算是家政上门服务里面偏中高端的一种，因此我们未来一两年的重心还是会在一、二线城市。”胡泉宇认为，当上门做饭在一、二线城市流行起来的时候，这个新业态是会逐渐传递到三、四、五线城市的，到时候他们会根据需求扩张。

监管存隐忧

对于客户最关心的食品安全和隐私问题，漆国庆和胡泉宇均表示平台会查验厨师的健康证以及厨师证，同时会对厨师进行培训，比如要求厨师只能在厨房区域活动，不能进入客户家的其他区域。

“我们会要求厨师进入客户家里时，以及做完每一道菜后都要拍照上传系统，一方面是方便我们把控菜品和服务质量，另一方面也是为了在出现问题的时候留存证据。”胡泉宇说。

此外，对于客户家厨房的财物，胡泉宇表示平台会投相应保险。“有些客户家的厨具比较贵重，如果出现损坏厨师本人无法承担，所以我们投了保险，出现这种情况保险公司会介入理赔。”

中国法学会消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江对中新经纬表示，目前法律上对上门做饭服务没有专门规定，但按照现有的法律，它应该属于餐饮服务机构，需具备餐饮服务的经营许可证。

陈音江认为，上门做饭涉及进入私密空间、食品安全等问题，平台对于厨师相关资质的把控是必不可少的，例如厨师的健康证、厨师证以及无犯罪记录证明等。如果出现安全问题，平台是需要负责任的。

“新需求下催生的新业态的确有存在的合理性，但其中存在的问题也应当引起重视。目前上门做饭行业亟待制定相应的操作规范，需通过行规和企业的管理减少损害消费者权益行为的发生。”陈音江说。