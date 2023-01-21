压岁钱归属已有定论，父母亦需正确认识

来源：新京报

作者：熊丙奇

“爸爸，还我压岁钱。”

近日，江苏徐州邳州市人民法院办理了一件孩子起诉父亲返还压岁钱的案件。男子周某与女子吴某婚后育有一子一女，现均为13周岁。后周吴二人离婚，两子女均由吴女士抚养。2020年1月26日，周某以代为保管名义将两名子女的16800元（人民币，下同，约3268新元）压岁钱拿走。子女多次要求返还无果，遂向法院起诉。法院最终判决，周某应于判决生效后十五日内返还子女压岁钱，由两名原告的母亲予以监管。

每年春节，孩子收到压岁钱要不要上交，都会引发网友讨论。有人认为，压岁钱虽然是给孩子的，但其实是属于亲戚间的人情往来，父母也要给其他亲戚的孩子压岁钱，因此压岁钱应该交给父母；有人认为，压岁钱既然是给孩子的，就属于孩子，应该由孩子自己保管、支配。

法院这一判决，无疑是给“压岁钱归谁”做出定论，父母也需要正确认识。给孩子压岁钱，在法律上属于赠与行为，应当归受赠人所有。而接受长辈的压岁钱属于纯获利益的民事法律行为，未成年人可以独立接受。孩子可以交给家长帮忙保管，但是保管也只是保管，而不能替孩子花。

根据《中华人民共和国民法典》第三十五条第二款的规定：“未成年人的监护人履行监护职责，在作出与被监护人利益有关的决定时，应当根据被监护人的年龄和智力状况，尊重被监护人的真实意思。”

这对于父母(监护人)来说，与其费尽心思将孩子的压岁钱占为己有，不如对孩子进行传统文化教育、价值观教育，以及理财教育。

过年收压岁钱对孩子来说，是很开心的事，但很多孩子并不知道压岁钱的寓意是什么。事实上，期盼孩子健康成长的美好祝愿，远比红包厚薄更为重要。若认识不到这一点，孩子还可能出现相互攀比的现象，谁获得的压岁钱多，哪个长辈给的压岁钱少。这就需要父母及时引导，让孩子也能够正确对待压岁钱。

其实，父母若能以压岁钱入手，培养孩子的财产权意识、理财意识以及健康的消费观，让其学会自己保管、支配，也不失为一件好事。

此外，还要注意把给孩子的压岁钱与对孩子学习、生活的资助分开。有的亲戚会在给孩子压岁钱时，给正在读书的孩子学费、生活费，而孩子误以为这些钱都是给自己的压岁钱，不愿意交给父母，由此引发压岁钱保管、使用的矛盾。

说到底，需要正确看待压岁钱的不只是孩子，还有父母。给孩子压岁钱，是春节传统习俗，比钱多钱少更重要的是收到彼此的美好祝愿，图个吉利。盲目攀比，压岁钱会成为人情负担；占为己有，则让孩子没了那份期待。