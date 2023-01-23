春晚这些黑科技，“神了”！

来源：中国证券报

作者：杨洁

1月21日除夕夜，中央广播电视总台《2023年春节联欢晚会》惊艳亮相，5G、8K超高清、三维菁彩声、VR/AR/XR等技术轮番助阵，将观众的视听体验提升到极致。

VR/AR/XR大放异彩

春晚一开始，吉祥物“兔圆圆”的登场方式就“元宇宙感”十足。

据央视新闻报道，今年春晚在技术创新应用上再次突破，实现多个“首次”：首次实现“8K超高清+三维菁彩声”春晚直播；首次使用中国自主研发的8K超高清摄像机参与春晚摄制；首次采用三维菁彩声制作春晚音频信号，最大限度还原春晚现场的音效，打造身临其境的效果；VR三维影像绘制技术也首次在春晚舞台上亮相，观众可实时欣赏到VR画师绘制三维影像的生成过程。

创意节目《当“神兽”遇见神兽》就利用了VR三维绘制等新技术，让上古神兽和演员们实现奇妙相遇。

据中央广播电视总台编务会议成员姜文波介绍，VR三维影像绘制技术支持了节目交互形态和呈现方式的创新。在少儿创意秀节目中，VR画师绘制三维影像时，需手持电子画笔和佩戴VR眼镜。VR画师通过电子画笔上的按钮可选择色彩和笔法，通过VR眼镜可以实时审视绘制的三维影像效果。VR画师绘制的三维影像通过渲染合成服务器处理后，实时叠加到电视大屏精彩呈现，广大观众可同步观看到VR画师绘制的凤凰、麒麟等三维影像。

“看完仿佛被江南的空气净化了！”有网友说，XR虚实融合技术助力舞蹈节目《碇步桥》实现了让人仿佛置身于烟雨江南的效果。同样，虚拟技术所搭建的立体化“大戏台”，让老中青三代戏曲人才汇聚一堂共谱《华彩梨园》，现存最古老的剧种之一非遗莆仙戏也首次亮相央视春晚舞台。而武术表演《演武》，通过XR技术将一幅挂在少林寺的古画中34位武僧两两对练的场景 “复活”，视觉沉浸式体验十分震撼。

据姜文波介绍，今年春晚在演播大厅部署了一套XR虚实融合超高清制作系统，在歌舞节目中，依据XR跟踪模组数据和摄像机镜头参数实时渲染的各场景画面，并输出到春晚舞台超高清大屏，打造虚拟舞台空间。

5G+超高清传输百城千屏

5G云连线技术让春晚舞台现场内外的演员们能够同频共振，同唱一首歌。比如，在歌曲《你好，陌生人》中，铁上借肩膀给工人依靠的小伙、拿板凳给工人伯伯休息的萌娃、泄洪英雄为救人失联17天……那些曾感动数亿网友的普通人，在茫茫人海中被一一找到，他们与毛不易隔空“相遇”合唱，温暖治愈。

姜文波介绍：“今年春晚邀请来自全国各地的观众参与‘云合唱’表演，通过总台CMG媒体云和5G网络，将观众演唱场景传输到春晚演播大厅，共同唱响同一首歌。此外，采用CMG媒体云渲染模块，并通过三维虚拟制作手段，对春晚舞台元素进行解构与重塑，将场外歌手演唱画面实时生成播出视频。”

除了在家里看春晚，通过“百城千屏+云听”双平台同步直播，观众还可以在全国约500个城市的文化广场“百城千屏”8K超高清公共大屏上，获得沉浸视听效果。

有不少技术已经走在了规模产业化的路上。2022年1月工信部等六部门联合发布《“百城千屏”活动实施指南》，形成了超大规模城市8K播放矩阵，可供全国观众享受超高清视听效果。2022年6月国家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，提出到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。该《意见》为超高清产业代际演进划定明确日程表，将进一步助力超高清视频产业提速 。

另外值得一提的是，本次春晚告别了红包大战，转而在竖屏直播上玩起了花样。2022年，春晚历史上首次竖屏直播，1.2亿人在微信视频号竖屏看春晚；2023年竖屏看春晚为首次使用“分屏”效果，比如双人斜分、横竖快分、三至五分等分屏效果，通过展示更多视角和细节增加沉浸感。