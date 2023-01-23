因为这事，春晚启动所有应急预案

来源：中国新闻网

春晚舞台上，沈腾、马丽、艾伦、常远等“开心麻花”团队带来的小品《坑》刚结束，“沈腾马丽一出来就笑”“沈腾吃药”等词条冲上热搜，足见“沈马组合”的魅力。

在央视的幕后采访节目中，沈腾马丽透露了不少舞台上发生的意外，例如沈腾临时改词，马丽上台时鞋跟意外断掉等。最大的意外是春晚总导演透露的，由于《坑》的节目时长短了两分多钟，导致春晚直播的所有应急预案都启动了。

因为这个小品 所有应急预案都启动了

据悉，沈腾马丽小品《坑》比预计时长演短两分多，“几乎空出了一首歌的时间”。主持人在节目中透露：“腾哥已经检讨了”。

春晚总导演于蕾表示，以为沈腾一定会按照他们的惯例抻时长，没想到这次意外了。因为这个小意外，总台春晚直播所有的应急预案都启动了，“后续的每一次主持人串联和所有节目都要尽量丰满，以保证0点时的节奏”。

主持人戏称：“沈腾应该请之后的所有演员和主持人吃饭。”

此外，其实在《坑》的表演中还发生了很多意外，例如在小品演出过程中，沈腾还临场改词，演对手戏的艾伦都懵了，“脑子‘嗡’的一下”。

发生意外的还有马丽，她在接受采访时称，上台之前只有一个鞋跟是断的，结果上台时另外一个鞋跟也意外断了，她就直接揣兜里继续表演。

不少网友表示：“一点都没看出来破绽，还以为是剧情设计，果真舞台经验丰富！”

观众：用八倍镜看小品

小品的笑点相当密集。比如，郝主任装病吃药，一瓶一瓶地往嘴里倒，原来吃的是奶片。

郝主任邀请马丽坐下，说着说着，就把对方推出门外。

在马丽拿出手机要录下郝主任的糊弄学说时，郝主任马上换了一副面孔，一本正经说要为人民服务。

马丽摔下坑后羽绒服摔破，郝主任拍了拍她后背，羽毛全部跑了出来……

小品《坑》播出后，网友们纷纷表示，“笑到停不下来”，还要“再看亿遍”。

网友们还自发地挖掘、创造新笑点。比如，沈腾的麦掉了，有网友表示这是“郝主任的狐狸尾巴掉出来了”。

同时，细心的网友发现，马丽穿的鞋与主持人撒贝宁同款，于是借“马局长”在坑里掉鞋的剧情表示，这坑可能是撒贝宁挖的。

小品的种种细节，纷纷上热搜。

对此有网友吐槽：大家都是拿八倍镜看的小品吗？

中纪委：干部应“动若脱兔”

小品《坑》不仅吸引广大网友，甚至引得中纪委发声。春晚结束后，凌晨两点半中央纪委国家监委网站发文评论：《不能让“躺平式干部”再坑人了》