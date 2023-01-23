作弊是比赛的一部分？

来源：台湾《联合报》

作者：方祖涵

布袋沙包是在北美洲一种派对游戏，比赛规则很简单，就是双方站在两端，轮流用沙包掷向对面10公尺外矩形木板，倘若沙包从木板圆洞落到地上就得三分，停留在木板上也有分数。游戏简单没什么技术门槛，在聚会场合放两块板子就能玩，尤其受到儿童跟酒醉人士欢迎。

去年8月，布袋沙包游戏却出现罕见丑闻。在美国南卡州热狗厂牌赞助的“世界锦标赛”，选手戴文指控对手沙包大小未达6吋规定标准，裁判随即查验证明指控属实。不过，对手马上同样要求检查戴文所用沙包，结果也不合规定。在游戏里沙包越小越轻，越容易停留在木板或掉进洞里，而参赛选手显然都在作弊。

为什么要在幼稚游戏作弊呢？这场比赛冠军有1万5000美金（1万9785新元）奖金，其实并不算多；而且沙包比赛世界冠军头衔并没什么用处，放在约会网站当自介可能还更容易失败，换句话说，作弊没有太多名利回馈，只是因为有人总是喜欢抄捷径。

19岁美国西洋棋手汉斯·纽曼去年9月被怀疑用遥控震动性爱玩具作弊，在棋界掀起广泛讨论。纽曼在希克菲尔杯击败世界冠军，却很少人相信他是靠实力取胜，连特斯拉老板马斯克都当键盘柯南参与调查。虽然纽曼坚称自己清白，甚至提出天价诉讼求偿，可是他本来就是有黑历史的棋手，至少在12岁跟16岁皆有作弊纪录。那些比赛没有奖金，作弊只是为了排名与虚荣心而已。根据西洋棋网站分析，近年来纽曼作弊纪录可能超过百次。

不管是马拉松抄捷径、登山纪录声称与实际情况兜不上，甚或是篮球斗牛总是有人把分数加三减四，作弊不但一直存在，对诚实比赛的人来说，情况更可能正在变得更糟。主要原因之一是这样的：这个世界正被电玩世代快速接手，在电玩游戏里，厂商设计各式关卡想让用户花更多时间与金钱，可是如果玩家能够找出设计漏洞快速升级，就能摆脱冗长过程。

除此之外，像是用外挂程式，在二手市场买卖虚拟宝物，甚至直接找别人当枪手代玩，这些行为在传统竞技会被视为作弊，可是对一些电玩玩家来说，那才是游戏本质。此类玩家想击败的不是把关魔王，而是游戏厂商；作弊不仅是比赛一部分，而是玩家追求的刺激。

汉斯·纽曼宣称自己全靠实力取胜，美国西洋棋协会迄今选择相信，并且将他放进去年底在以色列的世界大赛阵容里，结果纽曼战绩是两败三和，原本世界排名首位的美国队在第一轮预赛就惨败回家。虽然如此，代表队队长在赛后记者会仍然力挺纽曼，认为他是优秀选手。究竟纽曼是天才，作弊高手，还是两者兼具呢？可能只有时间才能证明了。

唯一确定的是，这个世界的游戏规则，早就开始改变。