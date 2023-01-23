大年初一，省委书记、省长们都去了哪？

来源：“政知圈”微信公众号

1月22日，大年初一，也是中国春节假期的第二天，多位省级党政“一把手”检查工作、慰问一线干部职工。

今年春节是疫情防控进入新阶段后的第一个春节，疫情防控、医疗救治、春运等工作是各省份关注的重点。

疫情防控仍处在吃劲的关键时刻

农历正月初一，江苏省委书记信长星和省长许昆林在南京看望慰问医务工作者、环卫工人、公安民警等群体。

在江苏省人民医院，信长星、许昆林详细了解急诊接诊、住院床位、医疗救治和患者康复等情况，向医务工作者致以节日祝福和崇高敬意。

信长星说，目前，疫情防控依然处在吃劲的关键时刻，但曙光就在前头，坚持就是胜利。希望大家继续发扬优良作风，围绕“保健康、防重症”，把每一名患者的救治工作做实做细，为保障群众健康、建设健康江苏再立新功。

信长星叮嘱，要进一步关心关爱医务人员，统筹各类医疗资源，扎实做好重点人群健康管理，深入细致抓好农村地区疫情防控，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康。

同一天，山东省委书记林武与曹县人民医院医护人员进行视频连线，给大家拜年。

林武强调，要科学精准抓好疫情防控，重点加强老年人、患有基础性疾病群体和农村群众的健康管理，努力“保健康、防重症”，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

在湖北，1月22日，省委书记王蒙徽、省长王忠林来到省委办公厅总值班室，检查全省春节值班值守情况。

王蒙徽在与地方视频连线过程中强调，市县乡村要切实承担起属地责任，落实落细新阶段疫情防控各项举措，做好农村地区和重点人群防控工作，最大程度维护好人民群众身体健康和正常生产生活秩序。

全力做好运力保障

春运和出行安全也是多位省级党政“一把手”的关注点之一。

1月22日，农历正月初一，重庆市委书记袁家军、市长胡衡华来到重庆火车北站候车大厅，听取春运服务保障和疫情防控工作情况介绍，询问运力调配、每天客流量、疫情防控措施、春运治安举措等。

袁家军说，今年春运客流大幅回升，交通运输部门要着力提升保通保畅能力，抓好科学精准调度，落实疫情防控规定，确保人民群众平安健康出行，确保重点物资运输畅通有序。

大年初一，甘肃省委书记、省人大常委会主任胡昌升实地检查兰州地铁一号线安检工作并乘坐地铁，与乘客亲切交流，听取意见建议，送上新春祝福。

他说，要坚持安全第一，精心组织调度，全力做好运力保障、运营安全、疫情防控、优质服务工作，让群众安全便捷、温馨美好出行。要合理规划城市交通，科学高效管理，创新经营模式，增加企业效益，不断提升保通保畅能力。要认真倾听群众反映和诉求，持续加强和改进工作，回应好民生期盼，让群众真正看到变化、见到行动、实实在在受益。

珍惜一线劳动者的劳动成果

一线环卫工人、快递小哥、外卖骑手，也成为省级党政“一把手”新春慰问的重点群体。

大年初一，在南京市鼓楼区城管安康驿站，信长星、许昆林向坚守岗位的环卫工人拜年，与大家一一握手、拉起家常，详细询问春节值班几天、每天工作几个小时、过年子女是否在南京、休息环境是否满意、还有哪些困难。

信长星指出，全社会都应该更加理解、尊重和关爱环卫工人、快递小哥、外卖骑手等一线劳动者，珍惜他们的劳动成果，多措并举提供更多遮风挡雨、休息歇脚的地方，共同努力让城市更美丽更文明，共同创造更加幸福的生活。

在湖北，王蒙徽、王忠林来到武昌区城管局二桥清洁队，看望慰问环卫工人，祝大家新春愉快、阖家幸福。

省领导关切询问环卫工人们的工作生活情况，感谢大家的辛勤劳动，叮嘱有关方面切实关心关爱一线环卫工人，帮助解决实际困难。