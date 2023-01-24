暴雪中国大陆区正式停服，热搜上都是他们的青春……

来源：中国新闻网

由网之易代理的《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神Ⅲ》《魔兽争霸Ⅲ：重制版》《风暴英雄》《星际争霸》系列产品，在中国大陆市场的所有运营于24日0时正式终止。暴雪方面关闭了客户端下载、战网登录以及所有游戏服务器。

伴随着网易与暴雪结束长达14年的合作，国服玩家暂时不能登陆个人帐号，何时恢复未知。

暴雪战网无法登陆后，#炉石传说#成为微博热搜第一，#网易发布致暴雪国服玩家告别信#、#再见守望先锋#、#暴雪#等相关词条也长时间停留在热搜榜上。

炉石传说无法登陆

暴雪娱乐曾被视为全球最成功的游戏公司之一，旗下拥有众多知名IP，包括即时战略巅峰《星际争霸》系列、《魔兽争霸》系列，拥趸众多的《暗黑破坏神》系列，创新玩法的卡牌游戏《炉石传说》，曾获TGA年度最佳的射击类游戏《守望先锋》，以及经典网游巨作《魔兽世界》等等。

自2005年国服上线以来，《魔兽世界》帮助暴雪公司打开中国网游市场，成为游戏领域一个时代的标志。

暴雪与网易的合作始于2008年，一起走过了十余载岁月。但去年11月，两家公司先后发布声明称，双方未就续约达成一致，将在协议到期后终止合作。该时间节点为2023年1月24日0时。

一个星期前，暴雪方面发布公告表示，网易不愿在其寻找一家新合作方期间，基于现有的合作条款将游戏服务顺延六个月，使大家在这段时间能继续游戏。“我们将不得不遵照网之易停服公告于1月23日中止国服游戏服务。”

网易随即对此作出回应，“基于未可知的原因，上周暴雪公司重新寻求网易公司，提出了所谓的游戏服务顺延六个月的提议和其他条件，并明确表示在合同延续期间不会停止与其他潜在合作方继续谈判。”

网易称，同期暴雪与其他公司的谈判全部是基于三年的合同期。考虑到合作的不对等、不公平和其他附带条件，因此最终双方未能达成一致。网易认为，暴雪这种“离婚不离身”的提议“是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的”。

这波交锋，也被解读为双方合作再无转圜余地。依照此前公告，《魔兽世界》《炉石传说》等多款暴雪游戏在中国大陆的服务于今天凌晨停止。

其实自去年11月“停服”相关消息传出后，大量玩家在这段时间里通过社交媒体表达着自己的看法，或愤怒、或伤感、或无奈。最终，汇为告别。

魔兽世界玩家告别

相关暴雪游戏产品正式终止运营后，网易暴雪游戏客服团队于24日凌晨发布《网之易关于暴雪游戏产品退款安排的初步说明》，其中提及计划针对玩家在游戏内已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务开放退款申请。

据悉目前退款相关工作仍在有序准备中，退款申请通道预计将于2月1日开放，届时玩家需前往“暴雪游戏服务中心”公众号提交退款申请。

至于何时国服才能重新登录，暴雪方面尚未给出具体时间表。

等待玩家的，只有等待。