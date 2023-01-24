春节，多点“面对面”少做“低头族”

来源：广州日报

岁月不居，时节如流。又是一年新春。得益于生产力的高速发展和交通网络的畅达，流动的中国不再路远迢迢。然而，对不少归家团圆的人而言，空间距离是缩短了，心理距离却因着一方屏幕似乎相隔了万里之遥。

远离指尖喧哗，留住身边温暖。抢红包、集五福、刷朋友圈……亲朋相聚却各自埋首于手机之中，如此场景不时在春节期间各类场合上演。低头之际，指尖上的社交蚕食了与家人共处的时光，也侵蚀了归家过年的温情。春节凝结着团圆、团聚的情感内核，对于中国家庭来说，总是有着不一般的分量。而春节的温度，往往也就在“共欢新故岁，迎送一宵中”的阖家团圆中，在“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”的迎新纳福中，在“举杯互敬屠苏酒，散席分尝胜利茶”的恭贺祝愿中。时空距离未能阻挡归家的脚步，倘若回到家中整天低头玩手机，跨越山水的团圆便失去了本来意义。相比网络上的虚拟陪伴，现实的情感、身边的温暖更值得珍视，千万别因热了手机而冷了亲情。

面对面听心声，心连心庆新年。这个春节，对家人来说，陪伴才是最美好的礼物。正所谓“家人闲坐，灯火可亲”。一家人围坐一处，即便平淡，却也是冬日最温暖最闲适的光景。此前一项调查显示，63%的人每年和父母团聚次数少于3次，这些人每年和父母相处的时间平均为78小时。数据不见得完全准确，但多少也说明了与父母相聚的时间其实远非我们想象中的漫长。为人子女，不妨趁着这个春节多与父母唠唠嗑、话话家常、听上几句唠叨，哪怕是些家庭琐事、闲言碎语，却也其情切切、其意拳拳。为人父母，也要多体察子女的心声，多些理解、多些共情。放下手机，一家人多点“面对面”，方能“心贴心”。

“岁暮纷多思，天涯渺未归”，故乡的山水、家庭的温暖总是春节最牵动人心的部分。这个春节，多点“面对面”少做“低头族”，共享温暖年、幸福年。

