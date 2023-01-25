中国最冷时段来了！泰山景区建议游客先退票

来源：中新社微信公众号

受到寒潮影响，1月24日早晨，中国北方13个主要城市气温创今冬以来新低！

其中长春-27.3℃，沈阳-21.8℃，呼和浩特-28.6℃，太原-19.4℃，北京-15.4℃，天津-15.2℃，石家庄-11℃，西安-6.5℃，兰州-15.6℃，银川-18.8℃，西宁-21.3℃，乌鲁木齐-23.3℃，济南-13.6℃，均为当地今冬新低。

预计本次过程最低气温将出现在25日早晨，0℃线可至华南北部一线。

中央气象台1月24日06时继续发布寒潮蓝色预警：

受寒潮影响，预计，1月24日8时至25日8时，黄淮南部、江汉东部、江淮、江南大部、华南、云南东部等地气温将下降6～8℃，其中，浙江东部和南部、福建大部、江西中南部、广东北部等地部分地区气温下降8℃以上，局地降温超10℃。上述地区先后有4～6级风，阵风7～8级。

中国近海大部海域有6～8级风，阵风9~10级。过程最低气温出现在25日早上，最低气温0℃线将位于云南东部、贵州南部至华南北部一线。

-53℃！漠河突破中国最低温历史极值

1月22日7时，黑龙江省大兴安岭漠河市阿木尔镇劲涛气象站实测最低温度-53℃，突破漠河市最低气温的历史极值-52.3℃(1969年出现)，刷新中国有气象记录以来历史最低气温。

大兴安岭地区气象台22日监测信息显示，受“超强极地冷空气”影响，漠河市已连续三天最低气温跌破-50℃。有网友表示，在漠河冻梨能把板砖“敲稀碎”，还有位网友回娘家过年，单元门都封住了。

漠河市气象台台长、高级工程师许丽玲22日介绍说，未来几天，漠河市气温将有所回升，但最低气温仍然维持在-40℃以下。

山东泰山景区建议预约的游客可先退票

据泰山景区官方微信24日消息，受本轮寒潮降雪影响，泰山山顶温度达到-22℃，部分道路积雪积冰。

天气寒冷、冰雪路滑，为确保身体健康和游览安全，已进山的游客，请勿长时间逗留，以免冻伤，同时，建议已完成近期“0元门票”预约的游客可先退票，寒潮过后重新预约进山。

旅客飞抵哈尔滨机舱门被冻住

据中国青年网消息，1月23日，多个网友发文称乘飞机抵达哈尔滨时，飞机舱门被冻住了行李拿不出来。

哈尔滨机场工作人员表示，由于哈尔滨温度骤降，导致落地航班机舱门冻住了，正在用暖风机解冻，航司后续负责为旅客送行李。

部分海域阵风10至11级

中央气象台1月24日18时继续发布海上大风黄色预警：

预计，受冷空气影响，24日夜间至25日白天，黄海东南部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部和中东部海域、南海西南部海域将有8~9级、阵风10~11级的偏北到东北风。

图片来源：中央气象台网站

浙江宁波18条客渡航线停航

记者从浙江宁波海事局了解到，受强冷空气影响，24日宁波市沿海海面风力达到阵风9~10级。截至24日12时，浙江宁波辖区水域共有18条客渡航线停航，其余航线将视风力情况及时停航。其中，白峰至六横沙岙、白峰至普陀山、白峰至桃花、白峰至鸭蛋山、白峰至虾峙共5条市际航线全部停航，对宁波、舟山两地市民的水上出行造成较大影响。

西藏西部将有持续性降雪天气

未来一周，西藏西部将有持续性降雪天气，主要强降雪时段为24日至25日、29日至31日，大部地区降雪以小到中雪为主，普兰到聂拉木一线有大到暴雪，其中，29日至31日局地有大暴雪。

预防感冒妙招

冬季的感冒重在预防。

首先是日常起居，冬季人体特别要注意的保暖部位是头、颈部、背部和脚，这样才能提高人体的防御能力。

其次，注意多饮温水，也可以在水里加一点蜂蜜、柠檬等。注意开窗通风，保持室内空气清新。房间里放一盆水或用加湿器来提高房间的湿度，减少干燥空气对呼吸道的刺激。

尽量少去或不去公共场所；多晒太阳，多参加户外活动，锻炼身体；冷天也要勤晾晒被褥。日常饮食要多摄入蔬菜，如白菜、萝卜等。

天气寒冷，出行注意防寒保暖！