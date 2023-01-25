金店挤满人、金价上涨，黄金值得买吗？

来源：新京报

过年是黄金饰品的销售高峰，今年线下春节黄金的销售更是十分火爆。金镯子、金手链、金锁、投资金条，都成了市民热衷的黄金产品。

新京报贝壳财经记者了解到，当前黄金价格处于上行周期，叠加传统春节销售旺季，近期金价也出现了不断上涨的行情。部分店面足金饰品价格已较去年底上涨了近10%左右。

春节黄金饰品销售火爆

“从过年前几周开始，来买黄金的确实比之前多多了。”1月18日，北京菜百首饰总店的一位销售人员告诉新京报贝壳财经记者，赶上周末店里的人还要更多一些，进店都需排队。

新京报贝壳财经记者看到，几乎每位销售人员都需要同时帮助至少两位客户挑选相关饰品。而排队交钱的客户不断增多，部分客户还买了多种金饰制品。

“我给小孙子买个小金锁，给老伴买个金镯子，过年图个吉利。”一位头发花白的老者拿着刚刚买好的金饰笑着说，虽然现在网上也能购买，但是由于真假难辨，他觉得在线下购买更为踏实。

一位年轻女孩则已经将刚刚买好的金手链戴在了手上。“这一年过的不容易，买个金饰算是给自己的奖赏。”她告诉新京报贝壳财经记者，她平时很喜欢戴金饰，到线下购买可以多试几款。

新京报贝壳财经记者注意到，近期金价有所上升。多家黄金饰品店饰品价格已经达到了560元每克以上，较去年年底价格大幅上涨。

有消费者告诉新京报贝壳财经记者，她看上的一款手链在年前的商场促销活动中，折后仅售6690元左右。但在春节前夕售价已经到达了7790元，虽然仍有200元消费券可用，但总价仍然高出了不少。

银行纷纷发行“生肖贺岁金”

除了金店以外，多家银行在节前均推出了兔年的“生肖贺岁金”。

据新京报贝壳财经记者了解，建设银行推出2023兔年压岁金钞，分为标准版、特别纪念版等不同版本；交通银行推出2克重的2023“玉兔呈祥”贺岁金。招商银行推出“金兔贺岁”生肖金，包括贺岁金条、贺岁金章等不同类型；兴业银行推出了“前途似锦”的实物金条以及“金兔送福”“晚安兔”等黄金饰品。

为了吸引消费者购买，部分银行还推出了限时优惠活动，如交通银行推贺岁金在1月31日前购买享首发优惠价；恒丰银行推出1克重“兔年压岁金”，首发期9折优惠。

“春节前开始，来咨询黄金产品的客户明显增多。”有银行理财客户经理告诉新京报贝壳财经记者，除贺岁产品之外，部分客户对黄金投资的兴趣越来越浓，但真正购买实物黄金的客户并不多。

此外，有银行理财人士提示，黄金投资需要选对产品，要分清是投资金还是饰品金。如金饰在变现时会有折价，折价比例可达到30%左右，因此并不是适用于投资。生肖金产品的价值主要在于收藏，但不同的黄金产品收藏价值各有不同，投资者仍需对此有所甄别。而如果是需要投资，则建议直接购买投资金条。

2023年黄金投资仍需谨慎

中国黄金协会数据显示，在地缘政治危机、全球疫情持续、世界经济放缓、通货膨胀加剧等因素支撑下，黄金价格处于历史较高水平。2022年，上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53%。受人民币汇率影响，国内黄金价格较国际黄金价格更为坚挺。

新年伊始，黄金价格保持反弹态势。根据wind数据显示，截至1月19日，国际现货金价盘中最高触及1920.7美元/盎司，创下本轮反弹的新高点。

黄金在强势上涨之下，是否还值得投资？

“黄金价格与宏观经济周期密切相关。”财信证券发布研报认为，从宏观经济发展的大背景来看，黄金价格与经济周期呈负相关关系。即当经济处于复苏期和繁荣期时，黄金价格走势呈弱势；反之，黄金价格走势呈强势。目前全球经济符合康波周期萧条期的特征，黄金有望迎来新一波行情。

不过，有业内人士表示，虽然目前黄金多头趋势并未改变，但由于美联储放慢加息预期基本被市场消化，仍需警惕短期回调风险。

澳新银行认为，黄金是对2023年经济放缓的对冲。预计，随着通胀回落，利率接近峰值，黄金仍将受到青睐。在美联储实施了自1980年以来最激进的货币紧缩政策的背景下，黄金价格在去年的调整后强劲反弹。但以目前的点位要想继续上涨，黄金需要保持在1900美元以上的市场信心水平上方。

中信银行则认为，当前黄金已经进入了重要观察期。随着美国通胀逐步回落，美联储加息操作亦已进入尾声，实际利率正在探明顶部，黄金下行风险已经不大。如果明年美国经济下滑明显甚至陷入衰退，市场开始进入美联储降息观察期，黄金或迎来增配机会。而当前建议保持标配。

此外，渣打银行亦对黄金持中性观点。渣打认为，在以往的经济衰退中，黄金只是一种优越的对冲工具。而中国投资者继续对黄金持有浓厚的兴趣，约39%的受访者表示，他们投资黄金以抵御通胀。

另有银行策略分析师预计，2023年黄金价格将达到每盎司1950美元，从整个资产配置的比例上更倾向于持减持的态度，配置比例从去年的6%下调到2%。对于前两年增持黄金的投资者而言，2023年或存在获利了结的机会。