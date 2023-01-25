头部机构暴雷频现后，加密货币全球强监管能否实现？

来源：澎湃新闻

2023年伊始，受到去年多家加密机构破产、倒闭等影响，多国监管机构先后发声。

当地时间1月3日，美联储、联邦存款保险公司(FDIC)与货币监理署(OCC)发布联合声明，强调加密资产相关风险不能转移到银行系统。

日本金融厅战略发展和管理局副局长Mamoru Yanase在接受采访时表示，日本金融监管机构正敦促美国、欧洲以及其他地方监管机构以对待传统金融机构的方式来监管加密货币。

1月18日，欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau在达沃斯世界经济论坛2023年年会的小组讨论上强调，目前最大的挑战来自非银机构，应从加密货币着手尽快出台非银机构监管措施；新加坡国务资政尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)在会上进一步指出，无论是加密货币领域还是传统金融，相关部门都必须监管其中的洗钱等行为。

欧科云链研究院高级研究员蒋照生向澎湃新闻表示，2022年一系列安全事件和暴雷事件的发生，正催生更强有力的加密监管。

拥抱合规成为加密行业良性发展的必选项

2022年，伴随着多家机构暴雷，流动性危机频现，加密行业进入寒冬。

去年5月，号称“币圈茅台”的LUNA币项目崩盘。同年7月，币圈对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)、加密借贷平台Celsius Network与Voyager Digital等接连申请破产。直至2022年年末，头部加密货币交易所FTX、加密对冲基金Alameda Research、加密货币借贷平台BlockFi均相继破产。

“全球主要国家和地区，尤其是过往对加密资产友好度较高的，在2022年之后都不得不重新思考如何应对虚拟资产创新背后的风险与挑战。”蒋照生认为，对于加密机构而言，监管重要性正进一步凸显，拥抱合规将成为行业良性发展的必选项。

中国移动通信联合会元宇宙产业委执行主任于佳宁向澎湃新闻分析称，未来全球加密资产市场将走向主流化、合规化、机构化，是不可逆转的趋势。2023年，各国加强监管加密货币领域是必然的。“从全球范围内看，加密资产行业的发展仍处于早期阶段，其特征、应用、风险和挑战还在不断演变中。由于加密市场风险远远大于合规的传统金融市场风险，因此各国监管收紧对加密资产的监管力度，保护本国投资者的资产安全以及防范金融风险极为必要。”

事实上，各国加强监管加密行业，既可以在技术创新和新数字机遇中寻求平衡，也能有效规范加密资产市场行为。

一位加密货币观察人士向澎湃新闻表示，加强监管有利于增强投资者信心，也会有利于传统资金和人才的流入。特别是一些传统机构投资者，也需要一些合规合法的工具入场加密行业。

各国加密监管政策的差异可能导致不法分子投机

值得注意的是，各国不同的加密监管政策可能导致一些不法分子投机。上述加密货币观察人士指出，不法分子可能利用监管的差异，以及区块链上快速转移价值的特性，在一个对加密资产比较宽松友好的地区，对禁止加密资产地区的用户进行诈骗。

2021年9月24日，中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称《通知》)，明确境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

“尽管《通知》发布后，大部分加密交易所都停止了中国用户的使用，但依旧还有许多公司在海外开设交易平台，并为中国用户提供服务。本质上这就构成了非法金融活动。”于佳宁说道。

目前，各国对加密牌照的申请要求并不一致。部分国家和地区对加密机构财务状况、合法收入来源、分割管理客户资产、财务汇报及披露、预防市场操纵及违规、预防利益冲突等方面都有详细要求，有些地区则相对宽松。

于佳宁提及，此前暴雷的加密货币交易所FTX，总部最早设定在香港，当时香港地区对于加密资产交易平台的监管相对宽松。随着2019年11月香港证监会发布《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》，对香港加密资产交易平台进行监管后，FTX总部迁移到巴哈马，巴哈马的监管环境相对更宽松。

“FTX并未将用户资金存放于独立分离的账户中，甚至挪用近百亿用户资金交于Alameda Research进行交易并出现大额亏损，最终资不抵债出现偿付危机。”于佳宁说，“FTX宣告破产后，相较于FTX在美国等拥有合规牌照的地方设定了独立的实体公司(FTX.US)，因此可以正常赔付，其他国家和地区的用户很难获得资金保护。”

加密领域能否实现全球监管？

去年12月，德国联邦金融监管局(BaFin)主席Mark Branson呼吁对加密行业进行全球监管，以通过全球性的解决方案来确保金融稳定性。“加密货币之春可能会在加密货币之冬后到来。但加密货币之春最终会与传统金融体系联系在一起，因此需要加强监管。”

于佳宁认为，由于国情和各国复杂金融背景的存在，各国并不能针对加密资产的监管建立完全统一的加密监管规则。“在一些特定领域，各国统一的加密监管规则或许可以实现。例如，制定和执行加密领域反洗钱和反恐怖融资，根据加密资产对应的业务本质进行分类，并将其纳入现行监管框架，明确所应适用的监管标准等。”

在制定监管政策时，如何给加密资产定性显得尤为关键。上述加密货币观察人士强调，2023年各国还会继续呼吁加密货币监管，但难以推出行之有效的具体政策，主要就是加密资产的属性和类别还未定性，无法具体套用现行监管办法。

另一方面，于佳宁指出，由于加密货币存在匿名、去中心化、全球流通等特性，利用加密货币进行犯罪，相对于传统犯罪更不易被发现和追踪，再叠加国际管辖障碍等难题，导致对加密领域的全球监管始终较为困难。

“从历史来看，金融市场的监管体系就是一次次暴雷积累而形成的。”上述加密货币观察人士表示，如果要统一建立加密监管规则，需要加密产业继续发展壮大，对现实世界产生较大影响，并且各国都能清晰看到加密产业的发展方向，确保政策不会压制创新。“就好比2008年金融危机后，各国才统一对银行的监管进一步升级。”