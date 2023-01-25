【视频】蔡李佛拳发源地看功夫醒狮

来源：GDToday

来到位于广东江门新会区崖门镇的京梅村，会发现这个小村子不简单——处处都有功夫文化的影子，村中主要道路修葺成“梅花三弄巷”“出神入化巷”，巷子中还有练功用的木人桩。村民的民宅外墙上绘画着功夫图谱，似乎在这个村子里功夫秘笈唾手可得。

原来，享誉世界的国家级非物质文化遗产——蔡李佛拳就是发源于这里。1836年，陈享创立蔡李佛拳的拳馆“洪圣始祖馆”就在京梅村，后来陈享游历香港、南洋、美国，弟子遍天下全球70多个国家和地区的蔡李佛功夫总会或联会、超过千万的蔡李佛弟子都以这里为祖堂。

农历新年期间，京梅村也和广东不少村子一样，会有舞狮的活动。在广东话中，武狮被称为醒狮——一个“醒”字也点出了舞狮和武术的共同渊源：醒聩震聋、催人奋发。作为功夫之乡，京梅村的醒狮更是把蔡李佛拳的特点揉入其中，灵活而稳健的步伐，带出舒展大方的动作；刚中带柔的发劲，给新的一年带来昂扬向上的祝福。

锣鼓声中，功夫文化在京梅村发扬光大，每逢周末都有年轻人聚集在村里的广场、祠堂、拳馆练拳。除了功夫，京梅村另外一大特点就是侨胞多，京梅村海内外侨胞超2000人，持平甚至超越村内常住人口数量，众多的侨胞将中华文化传扬世界。京梅村村委会主任陈栢兆告诉记者：“蔡李佛拳的文化不仅仅是拳法这么简单，功夫源于保家卫国、医武结合，蔡李佛弟子练习的是虎虎生风、大开大合的拳术，学会的是中华儿女爱国爱家、悬壶济世的文化传统。”

