春节期间冰雪游火爆 京张高铁持续“客满”

来源：北京青年报

昨天上午8点05分，北京北站开往太子城、崇礼的D6711次列车，满载着604名旅客去往张家口崇礼地区度假滑雪。北京青年报记者从中国铁路北京局集团有限公司了解到，春节期间冰雪游火爆，京张高铁作为北京连接张家口崇礼各大滑雪场的“最快”交通工具，连日来，其客流持续高位运行。假日的北京北站、清河站、太子城站、崇礼站里热闹了起来。据悉，1月1日至1月24日，京张高铁去往太子城、崇礼方向的旅客达到3.14万人次。

正月初四一大早，北京北站热闹了起来，D6711次列车停靠在站台，车站工作人员忙着将一车车雪具运上列车，这些托运的雪具将和旅客一起同步抵达太子城、崇礼等站，旅客下车后直接提取，直奔雪场享受冰雪的快乐。来自广州的旅客胡先生是一位滑雪爱好者，他昨天的目的地是崇礼站附近的富龙滑雪场。“我之前有四五次坐着高铁去张家口滑雪，一小时左右就能到，时间有保障，滑雪板托运业务也特别方便！”

北青报记者了解到，今年元旦以来，乘坐京张高铁去往太子城、崇礼方向高铁列车的冰雪爱好者逐渐增多，特别是周末客流大幅攀升，广大旅客也改变了以往在家过年的惯例，陪着家人乘坐高铁去往崇礼度假滑雪。

春运期间，北京北站执行2023年一季度高峰线运行图，北京北站(清河站)至崇礼方向每日开行列车4对，运力达0.24万人次，列车重联情况下运力可达0.48万人次。为满足滑雪爱好者需求，减少旅客出行负担，铁路部门还推出了雪具运输服务，旅客可以通过12306、95572客服电话预约，或者到办理雪具运输业务的车站进行现场办理。

北青报记者注意到，北京北站在候车室设置了专门区域办理雪具运输相关业务，今年还优化了寄取流线，最大程度压缩旅客办理时间。当日上午9点46分，D6711次列车准时停靠在太子城站，早已等候在车门处的旅客鱼贯而出。

据张家口车务段太子城站相关负责人介绍，为给旅客提供便捷的出行服务，车站与太舞、云顶、万龙等雪场建立沟通机制，密切关注客流变化，实行一日一图。车站根据雪场需求，每日动态调整列车单编或重联配置，适时增加运能，保障滑雪游客的出行需求。同时，铁路部门将列车开行、编组变化向雪场和崇礼区交通部门通报，共同做好交通接驳工作，确保游客下车后有接驳车第一时间送至雪场，节省旅途时间。太子城站每日根据客流预测，充分研判，遇大客流时及时增加人员，在进出站口、扶梯等关键部位做好引导，处理突发情况，确保旅客安全。