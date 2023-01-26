两三个镇共享一个充电站，“候鸟人群”电车充电难题待解

来源：第一财经

作者：肖逸思

回湖南乡镇后，湘粤“候鸟人群”电车充电成了难题。

近日，刚从广州回湖南老家的许强(化名)驱车来到一个位于半山腰上的充电站，待车插上电后，他就独自坐在车内，并打开手机游戏，大概在玩2~3局游戏(约40分钟)后，他的纯电车会充满电，刚好能赶回家吃晚饭。

“回老家后，充电真的很不方便。在家拉插排充的话非常慢，大概要两天才能充满，出来充的话有直流快充，但充电设施又很少，周围两个镇都只有这个充电站。”许强向第一财经记者表示。这是国家电网所设的一个充电站，但总共就两个充电桩。就在许强充电期间，另一辆从广州回来的新能源汽车也驶进了该充电站，占据了另一个充电桩。

许强是湘中地区的一个农村小伙，平时工作在车程近700公里之外的广州，属于湘-粤“候鸟人群”。湖南省是劳动力输出大省，输出目的地尤以广东为甚。上述“候鸟人群”的特点是平时在广东工作，只有逢年过节，特别是春节才会回到湖南老家。因为老家所处的农村交通不便，再加上春节走亲访友的需求较大，开车回家的“候鸟人群”非常庞大。

根据湖南高速交警的大数据研判，今年春运期间湘粤跨省流量预警将超过530万辆次，同比上升6%左右，将占到春运期间湖南高速公路总跨省流量的近3成。

因为春运期间车流量较大，许强在回家的高速路上的排队充电情况也让他苦恼不已。“在广州，纯电车市内充电便捷，通勤成本低，驾驶感受好，而且有‘绿牌’，但是在跑高速和回老家之后，电车的补能劣势就完全体现出来了，高速堵车时排2小时队充1小时电。”许强表示，他回湖南老家的时候刚好天气较冷，而且出现了雨、雾天气，高速路上堵车严重，电车充电就需要排队。

不过，许强也指出，今年春运期间，新能源汽车充电难的情况总体而言有所好转，这可能是因为很多电车车主在经历了2022年春运“充电1小时排队4小时”的充电难题后，主动放弃了驾车回老家。

春运期间，高速路上新能源汽车充电情况缓解的情况，在记者春节回家的高速路上也得到了验证。在江西路段的多个高速服务站里，除了大服务站基本满桩充电，其他的服务站空闲率较高，完全无需排队充电，反而是部分加油站出现了排队加油的情况。当时，江西路段出现了雨、雪等的寒冷天气，有正在充电的新能源汽车车主告诉记者，寒潮导致部分电车车主不敢远行。

除此之外，2022年，中国充电桩数量也在激增。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据，2022年1～12月，中国充电基础设施增量为259.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨91.6%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升225.5%。当年，中国新能源汽车销量为688.7万辆，桩车增量比为1：2.7。

不过，全国的充电桩依旧呈现出地域分布不均的现象，根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据，广东、江苏、浙江、上海、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达71.3%。

根据湖南省交通运输厅、省能源局等印发的《湖南省加快推进公路沿线充电基础设施建设工作方案》。在“十四五”期间，湖南将在公路沿线建成充(换)电站2362个，充电桩7500个以上。而截至2022年底，广东省公共充电站总量已经达到2.17万个，公共充电桩的总量达到了38.3万个。

在湖南农村地区，新能源汽车充电基础设施匮乏的问题更加明显。以记者所在的湘中一个县级市为例，该县级市底下有15个镇，但仅有6个公共充电站，平均2~3个镇才能共享一个充电站。