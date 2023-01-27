台旅客游日惹争议 懂知耻 出游不出包

来源：台湾《联合报》

作者：黄如萍

近来，因为疫情趋缓各国陆续开放观光，吸引许多人出外旅游，也因此招致一些旅游上的争议。笔者因在大学任教餐旅日语相关课程，常与学生分享旅日需注意之跨文化沟通事宜。针对连日来的住宿以及拉面事件，提出一些浅见供大家参考。

有关汤布院“椿”旅馆事件，日本多因为做生意关系，本着“诚信原则、以和为贵”，也相信人性本善，故有的订房网站标示为“现地付款”，也就是游客到当地旅游后再付款即可，不用事先填写信用卡卡号或预付订金。如此的付款方式对即将前往当地观光旅游游客而言，相当便利，亦不会感到负担及压力。唯在决定取消行程时，也务必再三确认，以原先订房方式取消订房才能够取消。

部分游客在排定行程之初，会先预订两三间旅馆，等行程确定后才会取消当初多预订之旅馆。但若无于行程前取消订房，势必将造成业者困扰。笔者建议，当行程确定后再订房，将会减少不必要麻烦。同时，若没有收到任何确定订房讯息时，务必以电话或email方式再度确认，以确保双方的权益。

而“大炮拉面”事件，由于日本商家多数无所谓“低消”作法，而是以社会制约或默契作为商家交易的方式，故拉面店也不会公告“一人一碗”等讯息。再者，如咖啡馆等处，即使是不喝咖啡，也会任意点些饮料让店家做生意，毕竟用了店家场地，影响店家翻桌率，点一杯饮料是一般人的基本认识。居酒屋亦是如此，如进入居酒屋一坐下来，就会先说“来杯啤酒”，之后要加点其他餐点再说，而不喝酒的客人也会点软性饮料让店家赚一下酒水钱。若觉得浪费，就可以在便利商店或公园等地坐下来谈事情。

日本是“耻的文化”，对日本人而言，在外用餐不管是否有人认得你，任何行为举止都会担心在外面丢脸，受到众人异样眼光，若不想花钱时在家自行用餐即可。

又，“大炮拉面”店网页上查无“禁止20岁以下用餐之规定”，通常“禁止20岁以下”入店内为风俗店居多，拉面为日本庶民饮食，应该是台湾旅客误解所致吧？然而，若不确定状况的话，可以事先询问店家，是否可带小孩入内用餐，事先沟通也可避免旅游上不必要的误解。

要呼吁的是，跨国旅游时，应互相尊重彼此文化，勿用本地思维套用其他国家之文化，这才是跨文化沟通的真义吧。