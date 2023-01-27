春节期间“上门代厨”服务走俏

来源：北京青年报

作者：王浩雄

年夜饭是中国春节的重头戏。近年来，一项新职业——上门厨师悄然兴起。一家政公司经理告诉北京青年报记者，年前招募的厨师早早都被预约，七天下来，每个厨师平均收益都能达到万元（人民币，下同）以上。

家政公司厨师档期全满

“我们公司30多个厨师，新年时候都约满了，现在只能从外面请了。”北京一家家政公司的梁经理告诉北青报记者，他在北京从事家政工作已经近10年，以前主营业务是月嫂和清扫房间的小时工，自2020年开始，公司拓展了“上门厨师”新项目。

“因为市场需求多，年轻人回不去家，又想吃顿像样的年夜饭。”梁经理说，自从2020年开展了“上门厨师”业务后，自己就从各个渠道招募备案了45名厨师，豫菜、川菜、浙江菜、湘菜、徽菜居多。

她说，如今年夜饭厨师的价格，已经从最早的700元涨至了1500元左右。“因为可以让顾客点菜，所以价格方面大多都是厨师自己定的，每次服务在两到三个小时之间。”

梁经理说，七天下来，每个厨师平均收益都能达到万元以上。她表示，今年春节其将备案厨师的数量减少至了25个。但让她没想到的是，在过年前，公司所有厨师的档期就被约满了，只能再通过自己其他业缘关系找厨师，因为时间紧，所以价格相对也会更高一些。

月嫂转职做“厨娘”

42岁的赵女士是吉林人，在2021年左右做了月嫂。腊月二十八，她刚从上一家客户“下户”，腊月二十九休息一天后，又到了黑龙江的孙先生家担任“厨娘”。

“因为我早些年走南闯北，又喜欢研究做菜，所以南北菜系多少都熟悉点儿。”赵女士说，订单都是家政公司派发的，只是趁着“空当期”，临时专职做了“厨娘”。

赵女士说，七天内负责14顿饭，每顿饭基本在10个菜左右。她大致算了笔账，七天能赚4000多块钱。

赵女士的客户孙先生表示，平日里家里有保姆做饭。但春节保姆放假回家了，他们便雇佣了赵女士。“这个春节家里人感觉还是非常舒心的，省去了在厨房做饭收拾的时间，从各地回来的家人可以聊聊天打打麻将，沟通感情，这个钱花得还是很值得的。”

“让父母过个轻松年”

黄先生今年29岁，在北京从事技术开发行业，今年春节，他请了一位湘菜师傅上门做饭。“师傅每天只负责晚饭，一顿八个菜，一共七天，算上买菜和给师傅的打车费，我花了7000多块。”黄先生说，他的姥爷年轻时在湖南工作多年，对湘菜有着浓厚的感情。这上门厨师，其实就是为姥爷请的。

“我不会做饭，我妈本来是家里的‘主厨’，因为在去年摔了一跤，伤了胯骨，不能长时间站立。”黄先生说，出于各种原因考虑，过年前一个月，他就预订了一位湘菜师傅。

他说，父母一开始极力反对请师傅上门做菜，一方面认为自己可以胜任，另一方面认为去饭店吃即可，不必花大钱请厨师。黄先生说，父母一生节俭，他也只是想用自己的方式让他们放松地过个年。

“而且晚上吃新的，第二天中午热剩菜，也不算浪费。”黄先生告诉北青报记者，自己认为这7000元花得物超所值，满足了各方需求。“让家人过得开心，比什么都重要。”他说。