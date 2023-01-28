“后备箱装了个菜市场”，全是打包好的爱与牵挂

来源：新京报

作者：龙之朱（媒体人）

中国春节长假“指标”将尽，这两天，很多人踏上返程旅途，“后备箱”又成了热词。近日，回湖北老家过年的罗先生拍摄的一段小视频上了热搜，新鲜的蔬菜、花生，还有家里的腌菜……满满当当，整个后备箱被妈妈装了个“菜市场”。

每年都有人晒后备箱，而这样的场景，也每每触动人心。那些装在后备箱里的各色土货，是父母欲言又止的关切，是成年人日渐醇厚浓烈的乡愁，也是你与故园乡土撕扯不断的血脉牵连。

一个地方有一个地方的口味，每个人也都有属于自己的故乡记忆。当在外闯荡成为一种生活方式，当你总是在故乡与他乡之间游走，妈妈给你装满的后备箱，实际上就是一个移动的故乡，就是一个始终追随、永远护持的亲情港湾。

外婆做的艾叶粑粑，妈妈做的辣椒酱，家乡特有的香肠、圆子、蛋饺，还有土鸡、土鸡蛋……装满行囊的是沉甸甸的美食，装不完的是家人的牵挂。

你在外边过得怎么样？吃得惯吗？住得好吗？远在故乡的爸妈可能管不到，但爸妈总是会以自己的方式表达惦念。从家里带回去的“特色”，是家乡的味道，也是一种被悉心照顾、无远弗届的妥帖感。

很多人也注意到，这些年来，返乡的人晒出的“土货”越来越丰富、充盈了。为什么妈妈能够给儿女带走的东西越来越多？因为如今的乡土中国，发展得确实越来越好了，家家户户的生活水平都有了巨大变化。

每一种生活都是交互的。当下城乡之间的这种互动，虽只发生在家人之间，但却同样具有社会学的价值。在外打拼的人固然要反哺乡土，而如今的乡村，也越来越有能力给予在外的儿女以切实的帮助。这与人们之前的惯常认知并不相同，但无疑是一种可喜的变化。

一个越来越丰富的后备箱，在让回城的人感受父母关切的同时，也会有一份稳稳的踏实感。大家都踏踏实实地做着自己的事情，都在各自的轨道里努力奔跑。这种庸常的日子，不就是我们长久以来想要的生活吗？

一个春节长假，与家人在一起，亲情就是所有的一切。回家的人放下外边的硬壳，体验久违了的舒适姿势；而父母家人却在扳着手指头数着孩子们离开的日子。

跨越万水千山，只为一家团圆；走过千山万水，开始新的打拼。这也是一种常态，生生不息，永不言弃。

回程吧。收拾好心情，打包“爱与牵挂”，回到自己的轨道上，这不是一个选项，而是人生的必然。而你也在与故乡亲人的离离合合中，渐渐成为故乡，成为记忆，成为乡愁。

就在一周前，回家过年的人还在“晒”给家人的礼物，那时打包回家的，是满满的“爱与喜悦”；如今，返程的人打包带走的则是满满的“爱与牵挂”。不一样的方向，一样的爱的深情，这来来往往也承载了一个传统中国的悠长念想。