中国各地频现“不夜城” 专家：不找出当地“文化密码”或将很快过气

来源：成都商报

毫无意外，西安大唐不夜城在今年春节再次成为“顶流”。无论是在现实中，还是在新闻报道、短视频平台上，多年“网红”大唐不夜城仍是一个出现频率极高的景区之一。

伴随着大唐不夜城的持续火爆，中国全国多地近年出现了类似大唐不夜城模式打造的各类主题“不夜城”。红星新闻记者梳理后发现，此类不夜城多建在二三线城市，绝大多数不收门票，靠摊位出租等方式营利，而“不夜城”内的项目多以小吃美食、灯光秀、雕塑群、行为艺术表演等为主。大唐不夜城的代表性表演之一“不倒翁小姐姐”，也被这些后来出现的不夜城频繁复制。

面对多地兴起的“不夜城”景区，很多网友提出了自己的观点。对大唐不夜城的模仿是否构成侵权？同质化的景区是否会造成大家的审美疲劳？建在二三线城市的“不夜城”是否能够像大唐不夜城一样长期吸引游客？

中国人民大学休闲经济研究中心主任教授、博士生导师王琪延1月27日表示，大唐不夜城的模式非常成功，各地可以取经学习，但是在建造各自的旅游景区时还是应该找出当地的文化基因，如果只是一味模仿，或许会很快失去人气。

西安大唐不夜城继续爆火 游客：明知人多依旧要来打卡

据西安大唐不夜城官网资料介绍，大唐不夜城位于大雁塔南侧，街区南北长2100米，东西宽500米，2008年12月初开始布局招商。大唐不夜城以盛唐文化为背景，以唐风元素为主线，建有大雁塔北广场、玄奘广场、贞观广场、创领新时代广场四大广场，西安音乐厅、陕西大剧院、西安美术馆、曲江太平洋电影城等四大文化场馆，大唐佛文化、大唐群英谱等雕塑群。

红星新闻记者了解到，2018年6月，原本可以行驶机动车的大唐不夜城路段被彻底改为步行街。每当夜幕降临，“不倒翁”“石头人”“唐代仕女”等行为艺术开始上演，吸引大批游客前来。同时，伴随着各短视频平台的传播，大唐不夜城在近些年成为西安的一处网红打卡地。

“来大唐不夜城之前就做好了人多的心理准备，爱人和孩子平时刷短视频的时候总会看到大唐不夜城，一直说要来，但是来了之后发现这里的游客数量还是远远超出我的想象。”今年春节，兰州的杨先生带着爱人和两个孩子到西安自驾游，其中的重要一站就是大唐不夜城。杨先生27日对红星新闻记者说：“我们几乎是被人挤着往前走的，我和爱人都有点儿担心孩子被挤丢，所以走了一半就从中间的岔路穿出去了。”

虽然因为有些拥挤，这并不算是一次特别完美的旅行体验，但是杨先生表示，大唐不夜城的灯光、表演确实给他和家人留下了比较深的印象，“还是很适合拍照的，晚上这里的灯光确实漂亮，各种创意小店和表演也比较多，我们计划下次人少的时候再过来。”

随着西安大唐不夜城的成功，多地也开始从这一成功案例中取经。据绍兴日报报道，在2020年的“西安·绍兴周”期间，就有不少绍兴考察团前往大唐不夜城。时任绍兴市商务局商贸发展处处长陈益峰当时表示，发展夜间消费，绍兴要注重做好两件事，一是对适合夜间消费的文旅资源的重新挖掘、整合和创新，符合现代的商业逻辑和模式才有生命力。二是适合当下年轻人生活方式的网红元素的设计、塑造和传播，先引爆网络才能真正带火消费。

多地“不夜城”集中开门迎客 “不倒翁小姐姐”频出“复刻版”

一些地方则直接把这种学习变成了实际行动。

红星新闻记者梳理后发现，已经有不少地方直接“以西安大唐不夜城为模板”，打造了自己的“不夜城”。例如山东青州不夜城、湖北木兰不夜城、吉林通化东北不夜城、安徽马鞍山长江不夜城、山东泰安大宋不夜城等。这些不夜城的主题各异，但大多会依托一个历史文化主题，主打街头表演、街区美食、夜景游览等概念，和大唐不夜城有诸多相似之处。

以马鞍山长江不夜城为例，该景区在今年元旦期间正式对外营业。据其官网介绍，长江不夜城位于马鞍山市采石古镇东侧大西塘区域，屹立于长江之畔，毗邻采石矶生态旅游区，项目总规划占地约130余亩，是马鞍山市重点培育的特色文旅IP项目，由北京的一家文投公司与安徽一家文旅康养集团共同开发建造。

该景区工作人员27日告诉红星新闻记者，春节期间长江不夜城人比较多，尤其是在晚上灯光亮起之后，来拍照打卡的游客就会比较多，“景区是不收费的，里面有很多表演和吃饭的地方，这几天吃饭排队的人比较多。”

据山东青州不夜城公号26日发布的数据称，春节期间，青州不夜城持续爆满，大年初五日客流量最高达5万人。登上某短视频平台潍坊景点热销榜第一名、收藏榜第二名、人气榜第三名。

红星新闻记者发现，国内目前此类不夜城景区绝大多数都不收取费用，“我们是希望通过景区来吸引游客，然后景区再向这里的商户收取租金来盈利。”湖北木兰不夜城也是在今年1月刚刚开门迎客的，景区一位工作人员表示，该景区花费1.5亿元（人民币，下同，约2905万新元）打造，是依托花木兰的故事来打造的故事主线的，在此游玩可感受北魏时期的民俗风情。

而据中青网报道，去年9月，在马鞍山长江不夜城正式营业前，曾举办招商大会，当天就有380多家商户现场签订合作协议，共收取意向定金190余万元。

在各地的“不夜城”中，大都能够看到西安大唐不夜城的影子。在山东青州不夜城、湖北木兰不夜城、通化东北不夜城、泰安大宋不夜城都有类似西安“不倒翁小姐姐”的不倒翁表演。在某购物平台上，一个出售不倒翁表演使用的道具底座的卖家告诉红星新闻记者，购买不倒翁表演底座的主要有两大类买家：一类是演艺公司，主要给商场、企业开业引流；还有一类就是各地的景区，其中一部分就是各类“不夜城”景区。

专家观点：可以学习借鉴，但一味模仿或很快过气

对于各地陆续出现的类似“不夜城”，西安大唐不夜城一位工作人员27日说，“不夜城”这个词本身也不是大唐不夜城所专属的，各地结合自己的历史文化去打造各自的“不夜城”景区，并不会影响到西安大唐不夜城的运营，目前也没有出现针对侵权等问题产生的纠纷。

大唐不夜城的另一位工作人员说，大唐不夜城之所以持续多年受到大家的欢迎，也是因为他们在不断更新自己的表演项目、装置设置，“你的表演如果不更新，如果只有一个‘不倒翁小姐姐’，那就会缺乏吸引力，大家来过一两次就不会再来了。”

对于全国多地新建的“不夜城”中能够找到诸多与大唐不夜城类似的元素，是否会构成侵权等法律问题，相关律师也表达了自己的看法。

陕西德尊律师事务所主任陈灏律师表示，各地不夜城这种不收取门票，通过演出、宣传、文化等因素引流获得客流量，然后收取入驻商户租金盈利的模式实际是一种商业模式，这种商业模式如果属于商业秘密的话，需要权利人采取手段予以保护而不被外界知晓，比如某些饮料的独特配方等属于商业秘密，一旦侵犯就属于侵权。而对大唐不夜城这种商业模式的复制或模仿，陈灏认为并不属于侵权。

“根据中华人民共和国著作权法的规定，著作权主要保护的是作品，而‘不倒翁小姐姐’属于一种舞蹈或杂技结合的表演演出形式，但是表演和作品之间其实是有差距的，作品可以是某种表演，但是表演不一定就能叫做作品。”陈灏表示，“我个人认为其他景区出现的类似不倒翁演出，应该不存在侵犯大唐不夜城‘不倒翁小姐姐’著作权的行为。”

中国人民大学休闲经济研究中心主任教授、博士生导师王琪延表示，西安的大唐不夜城景区在全国都是一个非常成功的案例，各地去取经学习也是正常现象，但是各地在打造自己的“不夜城”时不能一味模仿。

“我们国家历史悠久，任何一个地方，哪怕是一个小城镇都有自己的文化基因，只要去挖掘，都是有可以讲述的历史、文化故事的。”王琪延说，“但重要的是看你怎么去讲好这个历史文化故事，怎么去做好旅游开发。西安大唐不夜城的模式可以借鉴，但是归根到底，各地还是要找到自己的文化特色，结合自己的特点去打造和提升自己的景区。”

王琪延说，如果只是人家出一个“不倒翁小姐姐”，其他地方就跟着模仿一个一模一样的，那短期内或许能够吸引游客，但是从长期来看，这种旅游景区就没有自己当地的文化密码，过上几年或许就会失去吸引力而被淘汰。